Кишинев намерен уничтожить автономию Гагаузии, заявил Константинов
Константинов: Кишинев поставил цель уничтожить автономию Гагаузии
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Кишинев поставил цель уничтожить автономию Гагаузии, заявил глава парламента региона Дмитрий Константинов на внеочередном заседании законодательного собрания.
Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона. На заседании во вторник гагаузский парламент собрался для обсуждения единственного вопроса - о действии центральных властей Молдавии по ликвидации основ функционирования Гагаузской автономии и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.
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"Мы видим очередной факт ущемления наших прав со стороны руководства нашей республики. Ведь Республика Молдова является гарантом, согласно статьи 25 закона о правовом статусе Гагаузии, но она сегодня является уничтожителем нашего закона в открытую… Это только старт. Сегодня поставлена цель уничтожить автономию Гагаузии", — заявил Константинов на заседании.
Глава парламента Гагаузии призвал обратиться за помощью к партнерам, в частности к Турции, которая была в 1994 году гарантом внедрения закона об особом правовом статусе Гагаузии.
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Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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