https://ria.ru/20250415/kishinev-2011372961.html

Кишинев намерен уничтожить автономию Гагаузии, заявил Константинов

Кишинев намерен уничтожить автономию Гагаузии, заявил Константинов - РИА Новости, 15.04.2025

Кишинев намерен уничтожить автономию Гагаузии, заявил Константинов

Кишинев поставил цель уничтожить автономию Гагаузии, заявил глава парламента региона Дмитрий Константинов на внеочередном заседании законодательного собрания. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:16:00+03:00

2025-04-15T15:16:00+03:00

2025-04-15T16:19:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Кишинев поставил цель уничтожить автономию Гагаузии, заявил глава парламента региона Дмитрий Константинов на внеочередном заседании законодательного собрания. Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона. На заседании во вторник гагаузский парламент собрался для обсуждения единственного вопроса - о действии центральных властей Молдавии по ликвидации основ функционирования Гагаузской автономии и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. "Мы видим очередной факт ущемления наших прав со стороны руководства нашей республики. Ведь Республика Молдова является гарантом, согласно статьи 25 закона о правовом статусе Гагаузии, но она сегодня является уничтожителем нашего закона в открытую… Это только старт. Сегодня поставлена цель уничтожить автономию Гагаузии", — заявил Константинов на заседании. Глава парламента Гагаузии призвал обратиться за помощью к партнерам, в частности к Турции, которая была в 1994 году гарантом внедрения закона об особом правовом статусе Гагаузии. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011188312.html

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011109761.html

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