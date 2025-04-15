Рейтинг@Mail.ru
В Германии подсчитали насколько помощь ЕС Киеву превысила помощь США - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/kiev-2011328255.html
В Германии подсчитали насколько помощь ЕС Киеву превысила помощь США
В Германии подсчитали насколько помощь ЕС Киеву превысила помощь США - РИА Новости, 15.04.2025
В Германии подсчитали насколько помощь ЕС Киеву превысила помощь США
Разрыв между Европой и США в вопросе финансирования Украины вырос до 23 миллиардов евро в пользу Брюсселя после прихода к власти американского президента... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:57:00+03:00
2025-04-15T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Разрыв между Европой и США в вопросе финансирования Украины вырос до 23 миллиардов евро в пользу Брюсселя после прихода к власти американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel) по состоянию на февраль. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. "Со вступления в должность Трампа помощь Украине со стороны США приостановилась, Европа, напротив, неизменно продолжала поддержку и, таким образом, увеличила разрыв по общему объему денежной помощи: на данный момент европейский континент направил на 23 миллиарда евро больше, чем США", - говорится в сообщении института. После прихода Трампа наступила пауза в военной, финансовой и гуманитарной поддержке Вашингтоном Киева, отмечают исследователи. Подобный перерыв в последний раз наблюдался в январе 2024 года из-за блокировки нового пакета помощи Украине в конгрессе США. Европейские страны продолжили финансировать Киев в январе и феврале. Швеция за этот период выделила 1,1 миллиарда евро, Дания – 690 миллионов, Норвегия – 610 миллионов, Германия – 450 миллионов, Великобритания – 360 миллионов, подсчитал институт. Еврокомиссия предоставила Украине займ в размере 3 миллиардов евро. Небольшое преимущество США сохраняется лишь в вопросе военной помощи Украине. Страна выделила на эти цели около 65 миллиардов евро с февраля 2022 года, что на миллиард больше суммы совокупной военной поддержки Киева европейскими странами.
https://ria.ru/20250325/evropa-2007187785.html
https://ria.ru/20250415/kallas-2011280175.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, нато, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
В Германии подсчитали насколько помощь ЕС Киеву превысила помощь США

ЕС оказал Киеву помощи на 23 миллиарда евро больше, чем США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Разрыв между Европой и США в вопросе финансирования Украины вырос до 23 миллиардов евро в пользу Брюсселя после прихода к власти американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel) по состоянию на февраль.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Без помощи ЕС Украина давно бы потерпела поражение, заявил Лавров
25 марта, 14:06
"Со вступления в должность Трампа помощь Украине со стороны США приостановилась, Европа, напротив, неизменно продолжала поддержку и, таким образом, увеличила разрыв по общему объему денежной помощи: на данный момент европейский континент направил на 23 миллиарда евро больше, чем США", - говорится в сообщении института.
После прихода Трампа наступила пауза в военной, финансовой и гуманитарной поддержке Вашингтоном Киева, отмечают исследователи. Подобный перерыв в последний раз наблюдался в январе 2024 года из-за блокировки нового пакета помощи Украине в конгрессе США.
Европейские страны продолжили финансировать Киев в январе и феврале. Швеция за этот период выделила 1,1 миллиарда евро, Дания – 690 миллионов, Норвегия – 610 миллионов, Германия – 450 миллионов, Великобритания – 360 миллионов, подсчитал институт. Еврокомиссия предоставила Украине займ в размере 3 миллиардов евро.
Небольшое преимущество США сохраняется лишь в вопросе военной помощи Украине. Страна выделила на эти цели около 65 миллиардов евро с февраля 2022 года, что на миллиард больше суммы совокупной военной поддержки Киева европейскими странами.
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
"Пришлось сдаться": раскрыт громкий провал авантюры Каллас против России
Вчера, 05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампСергей ЛавровНАТОЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала