В Германии подсчитали насколько помощь ЕС Киеву превысила помощь США
ЕС оказал Киеву помощи на 23 миллиарда евро больше, чем США
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Разрыв между Европой и США в вопросе финансирования Украины вырос до 23 миллиардов евро в пользу Брюсселя после прихода к власти американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel) по состоянию на февраль.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Со вступления в должность Трампа помощь Украине со стороны США приостановилась, Европа, напротив, неизменно продолжала поддержку и, таким образом, увеличила разрыв по общему объему денежной помощи: на данный момент европейский континент направил на 23 миллиарда евро больше, чем США", - говорится в сообщении института.
После прихода Трампа наступила пауза в военной, финансовой и гуманитарной поддержке Вашингтоном Киева, отмечают исследователи. Подобный перерыв в последний раз наблюдался в январе 2024 года из-за блокировки нового пакета помощи Украине в конгрессе США.
Европейские страны продолжили финансировать Киев в январе и феврале. Швеция за этот период выделила 1,1 миллиарда евро, Дания – 690 миллионов, Норвегия – 610 миллионов, Германия – 450 миллионов, Великобритания – 360 миллионов, подсчитал институт. Еврокомиссия предоставила Украине займ в размере 3 миллиардов евро.
Небольшое преимущество США сохраняется лишь в вопросе военной помощи Украине. Страна выделила на эти цели около 65 миллиардов евро с февраля 2022 года, что на миллиард больше суммы совокупной военной поддержки Киева европейскими странами.