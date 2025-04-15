https://ria.ru/20250415/khinshteyn-2011463302.html

Хинштейн пообещал разобраться с УК, которые не приняли мер после атаки БПЛА

Хинштейн пообещал разобраться с УК, которые не приняли мер после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025

Хинштейн пообещал разобраться с УК, которые не приняли мер после атаки БПЛА

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что есть нарекание только к работе двух управляющих компаний, чьи бригады... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T21:40:00+03:00

2025-04-15T21:40:00+03:00

2025-04-15T21:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100881_0:15:3024:1716_1920x0_80_0_0_5ea6fbae2e920816d2835a03571a5697.jpg

КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что есть нарекание только к работе двух управляющих компаний, чьи бригады не прибыли на место ударов БПЛА в Курске ночью, чтобы перекрыть воду. "Единственное нарекание — к работе двух управляющих компаний, у которых не оказалось дежурных аварийных бригад, и они не прибыли на место ночью, чтобы перекрыть горячую воду", — сообщил Хинштейн.Глава региона отметил, что аварийные бригады появились только поздно утром. Хинштейн заверил: "С этими УК будем разбираться отдельно и жестко, потому что такого быть не должно!" Ранее региональные власти сообщали, что Курск подвергся массированной атаке беспилотнков ВСУ. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников.

https://ria.ru/20250415/bpla-2011461061.html

https://ria.ru/20250415/udar-2011300285.html

курск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины