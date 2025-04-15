https://ria.ru/20250415/khinshteyn-2011463302.html
Хинштейн пообещал разобраться с УК, которые не приняли мер после атаки БПЛА
Хинштейн пообещал разобраться с УК, которые не приняли мер после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025
Хинштейн пообещал разобраться с УК, которые не приняли мер после атаки БПЛА
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что есть нарекание только к работе двух управляющих компаний, чьи бригады... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T21:40:00+03:00
2025-04-15T21:40:00+03:00
2025-04-15T21:50:00+03:00
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александр хинштейн
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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что есть нарекание только к работе двух управляющих компаний, чьи бригады не прибыли на место ударов БПЛА в Курске ночью, чтобы перекрыть воду. "Единственное нарекание — к работе двух управляющих компаний, у которых не оказалось дежурных аварийных бригад, и они не прибыли на место ночью, чтобы перекрыть горячую воду", — сообщил Хинштейн.Глава региона отметил, что аварийные бригады появились только поздно утром. Хинштейн заверил: "С этими УК будем разбираться отдельно и жестко, потому что такого быть не должно!" Ранее региональные власти сообщали, что Курск подвергся массированной атаке беспилотнков ВСУ. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников.
https://ria.ru/20250415/bpla-2011461061.html
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происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн пообещал разобраться с УК, которые не приняли мер после атаки БПЛА
Хинштейн пообещал разобраться с двумя УК после ночной атаки дронов ВСУ на Курск