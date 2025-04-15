https://ria.ru/20250415/khimki-2011366042.html

Более 30 контейнерных площадок обновят в Химках в этом году

Более 30 контейнерных площадок обновят в Химках в этом году - РИА Новости, 15.04.2025

Более 30 контейнерных площадок обновят в Химках в этом году

В подмосковных Химках планируют модернизировать 37 контейнерных площадок в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:41:00+03:00

2025-04-15T14:41:00+03:00

2025-04-15T14:41:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В подмосковных Химках планируют модернизировать 37 контейнерных площадок в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Обновленные зоны будут оборудованы с учетом современных требований — с удобным доступом и защитой от погодных условий. Работы проведут в разных микрорайонах округа — в их числе баки на улицах Молодежная, Горшина, Вишневая и Совхозная. Повышение качества и удобства инфраструктуры — один из приоритетов экологической политики округа. На сегодняшний день в городе насчитывается более 600 контейнерных площадок. Ежедневно производится около 500 вывозов твердых коммунальных отходов. Кроме того, в Химках реализуется экологический проект по установке фандоматов для вторичных ресурсов. В этом году в планах установить более 100 новых емкостей для приема текстильных отходов и пластиковых бутылок. Это позволит повысить уровень раздельного сбора и снизить нагрузку на окружающую среду.

https://ria.ru/20250411/khimki-2010786913.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)