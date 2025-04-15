https://ria.ru/20250415/khimki-2011366042.html
Более 30 контейнерных площадок обновят в Химках в этом году
Более 30 контейнерных площадок обновят в Химках в этом году - РИА Новости, 15.04.2025
Более 30 контейнерных площадок обновят в Химках в этом году
В подмосковных Химках планируют модернизировать 37 контейнерных площадок в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:41:00+03:00
2025-04-15T14:41:00+03:00
2025-04-15T14:41:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В подмосковных Химках планируют модернизировать 37 контейнерных площадок в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Обновленные зоны будут оборудованы с учетом современных требований — с удобным доступом и защитой от погодных условий. Работы проведут в разных микрорайонах округа — в их числе баки на улицах Молодежная, Горшина, Вишневая и Совхозная. Повышение качества и удобства инфраструктуры — один из приоритетов экологической политики округа. На сегодняшний день в городе насчитывается более 600 контейнерных площадок. Ежедневно производится около 500 вывозов твердых коммунальных отходов. Кроме того, в Химках реализуется экологический проект по установке фандоматов для вторичных ресурсов. В этом году в планах установить более 100 новых емкостей для приема текстильных отходов и пластиковых бутылок. Это позволит повысить уровень раздельного сбора и снизить нагрузку на окружающую среду.
https://ria.ru/20250411/khimki-2010786913.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Более 30 контейнерных площадок обновят в Химках в этом году
Свыше 30 контейнерных площадок модернизируют в Химках в 2025 году
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В подмосковных Химках планируют модернизировать 37 контейнерных площадок в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Обновленные зоны будут оборудованы с учетом современных требований — с удобным доступом и защитой от погодных условий.
Работы проведут в разных микрорайонах округа — в их числе баки на улицах Молодежная, Горшина, Вишневая и Совхозная. Повышение качества и удобства инфраструктуры — один из приоритетов экологической политики округа. На сегодняшний день в городе насчитывается более 600 контейнерных площадок. Ежедневно производится около 500 вывозов твердых коммунальных отходов.
Кроме того, в Химках реализуется экологический проект по установке фандоматов для вторичных ресурсов. В этом году в планах установить более 100 новых емкостей для приема текстильных отходов и пластиковых бутылок. Это позволит повысить уровень раздельного сбора и снизить нагрузку на окружающую среду.