Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля ликвидировала пятого командира батальона ХАМАС с начала войны - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/khamas-2011388111.html
Армия Израиля ликвидировала пятого командира батальона ХАМАС с начала войны
Армия Израиля ликвидировала пятого командира батальона ХАМАС с начала войны - РИА Новости, 15.04.2025
Армия Израиля ликвидировала пятого командира батальона ХАМАС с начала войны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала на севере сектора Газа пятого по счету командира батальона "Шуджаийя" палестинского движения ХАМАС с начала военных... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:21:00+03:00
2025-04-15T16:21:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала на севере сектора Газа пятого по счету командира батальона "Шуджаийя" палестинского движения ХАМАС с начала военных действий в октябре 2023 года, заявила во вторник пресс-служба армии. "В воскресенье силы ЦАХАЛ атаковали район Шуджаийя, уничтожив террориста Мухаммада аль-Аджлаха, преемника предыдущего командира батальона "Шуджаийя" Хайтама Халиля, который был ликвидирован на прошлой неделе… Аль-Аджлах стал пятым командиром батальона "Шуджаийя" ХАМАС, уничтоженным с начала войны (октябрь 2023 года – ред.), и третьим - с начала возобновления операций в секторе Газа (март 2025 года- ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250414/makron-2011202004.html
https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля ликвидировала пятого командира батальона ХАМАС с начала войны

ЦАХАЛ ликвидировал пятого командира батальона "Шуджаийя" ХАМАС с начала войны

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала на севере сектора Газа пятого по счету командира батальона "Шуджаийя" палестинского движения ХАМАС с начала военных действий в октябре 2023 года, заявила во вторник пресс-служба армии.
«
"В воскресенье силы ЦАХАЛ атаковали район Шуджаийя, уничтожив террориста Мухаммада аль-Аджлаха, преемника предыдущего командира батальона "Шуджаийя" Хайтама Халиля, который был ликвидирован на прошлой неделе… Аль-Аджлах стал пятым командиром батальона "Шуджаийя" ХАМАС, уничтоженным с начала войны (октябрь 2023 года – ред.), и третьим - с начала возобновления операций в секторе Газа (март 2025 года- ред.)", - говорится в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину
14 апреля, 17:46
Отмечается, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац
2 апреля, 07:19
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала