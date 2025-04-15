https://ria.ru/20250415/khamas-2011388111.html

Армия Израиля ликвидировала пятого командира батальона ХАМАС с начала войны

Армия Израиля ликвидировала пятого командира батальона ХАМАС с начала войны - РИА Новости, 15.04.2025

Армия Израиля ликвидировала пятого командира батальона ХАМАС с начала войны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала на севере сектора Газа пятого по счету командира батальона "Шуджаийя" палестинского движения ХАМАС с начала военных... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:21:00+03:00

2025-04-15T16:21:00+03:00

2025-04-15T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала на севере сектора Газа пятого по счету командира батальона "Шуджаийя" палестинского движения ХАМАС с начала военных действий в октябре 2023 года, заявила во вторник пресс-служба армии. "В воскресенье силы ЦАХАЛ атаковали район Шуджаийя, уничтожив террориста Мухаммада аль-Аджлаха, преемника предыдущего командира батальона "Шуджаийя" Хайтама Халиля, который был ликвидирован на прошлой неделе… Аль-Аджлах стал пятым командиром батальона "Шуджаийя" ХАМАС, уничтоженным с начала войны (октябрь 2023 года – ред.), и третьим - с начала возобновления операций в секторе Газа (март 2025 года- ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250414/makron-2011202004.html

https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году