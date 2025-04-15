Армия Израиля ликвидировала пятого командира батальона ХАМАС с начала войны
ЦАХАЛ ликвидировал пятого командира батальона "Шуджаийя" ХАМАС с начала войны
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала на севере сектора Газа пятого по счету командира батальона "Шуджаийя" палестинского движения ХАМАС с начала военных действий в октябре 2023 года, заявила во вторник пресс-служба армии.
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"В воскресенье силы ЦАХАЛ атаковали район Шуджаийя, уничтожив террориста Мухаммада аль-Аджлаха, преемника предыдущего командира батальона "Шуджаийя" Хайтама Халиля, который был ликвидирован на прошлой неделе… Аль-Аджлах стал пятым командиром батальона "Шуджаийя" ХАМАС, уничтоженным с начала войны (октябрь 2023 года – ред.), и третьим - с начала возобновления операций в секторе Газа (март 2025 года- ред.)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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