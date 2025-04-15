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Мэрия Ишима рассказала о судьбе "грязной мухи", возмутившей жителей - РИА Новости, 15.04.2025
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17:20 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/ishimsksaya-2011400878.html
Мэрия Ишима рассказала о судьбе "грязной мухи", возмутившей жителей
Мэрия Ишима рассказала о судьбе "грязной мухи", возмутившей жителей - РИА Новости, 15.04.2025
Мэрия Ишима рассказала о судьбе "грязной мухи", возмутившей жителей
Арт-объект "Пчела" в городе Ишиме Тюменской области, которую местные жители назвали "грязной мухой" и потребовали демонтировать, приведут в надлежащий вид,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:20:00+03:00
2025-04-15T17:20:00+03:00
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Арт-объект "Пчела" в городе Ишиме Тюменской области, которую местные жители назвали "грязной мухой" и потребовали демонтировать, приведут в надлежащий вид, сообщили РИА Новости в мэрии. Ранее сообщалось, что власти города думают, как поступить с арт-объектом "Пчела" после резонансного обращения в соцсетях с просьбой демонтировать "это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала". Отмечалось, что "Пчела" была установлена на клумбе в 2016 году после паводка по инициативе и на средства местных жителей. "Арт-объект "Пчела" решено реставрировать. Возможно, этим займется та инициативная компания, которая её после паводка и установила, в рамках благотворительности. Но прежде её снимут, исследуют, чтобы понять, какой объём работ предстоит", - рассказали в мэрии.
https://ria.ru/20250414/ishim-2011202792.html
тюменская область
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тюменская область, общество
Тюменская область, Общество
Мэрия Ишима рассказала о судьбе "грязной мухи", возмутившей жителей

Ишимская мэрия: арт-объект "Пчела" будут реставрировать

© Фото : соцсетиАрт-объект в виде пчелы, установленный на одной из городских клумб Ишима
Арт-объект в виде пчелы, установленный на одной из городских клумб Ишима - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : соцсети
Арт-объект в виде пчелы, установленный на одной из городских клумб Ишима. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Арт-объект "Пчела" в городе Ишиме Тюменской области, которую местные жители назвали "грязной мухой" и потребовали демонтировать, приведут в надлежащий вид, сообщили РИА Новости в мэрии.
Ранее сообщалось, что власти города думают, как поступить с арт-объектом "Пчела" после резонансного обращения в соцсетях с просьбой демонтировать "это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала". Отмечалось, что "Пчела" была установлена на клумбе в 2016 году после паводка по инициативе и на средства местных жителей.
"Арт-объект "Пчела" решено реставрировать. Возможно, этим займется та инициативная компания, которая её после паводка и установила, в рамках благотворительности. Но прежде её снимут, исследуют, чтобы понять, какой объём работ предстоит", - рассказали в мэрии.
Набережная города Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
"Грязная муха": жители Ишима попросили убрать арт-объект в виде пчелы
14 апреля, 17:52
 
Тюменская областьОбщество
 
 
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