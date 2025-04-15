https://ria.ru/20250415/ishimsksaya-2011400878.html
Мэрия Ишима рассказала о судьбе "грязной мухи", возмутившей жителей
Мэрия Ишима рассказала о судьбе "грязной мухи", возмутившей жителей - РИА Новости, 15.04.2025
Мэрия Ишима рассказала о судьбе "грязной мухи", возмутившей жителей
Арт-объект "Пчела" в городе Ишиме Тюменской области, которую местные жители назвали "грязной мухой" и потребовали демонтировать, приведут в надлежащий вид,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:20:00+03:00
2025-04-15T17:20:00+03:00
2025-04-15T17:20:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Арт-объект "Пчела" в городе Ишиме Тюменской области, которую местные жители назвали "грязной мухой" и потребовали демонтировать, приведут в надлежащий вид, сообщили РИА Новости в мэрии. Ранее сообщалось, что власти города думают, как поступить с арт-объектом "Пчела" после резонансного обращения в соцсетях с просьбой демонтировать "это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала". Отмечалось, что "Пчела" была установлена на клумбе в 2016 году после паводка по инициативе и на средства местных жителей. "Арт-объект "Пчела" решено реставрировать. Возможно, этим займется та инициативная компания, которая её после паводка и установила, в рамках благотворительности. Но прежде её снимут, исследуют, чтобы понять, какой объём работ предстоит", - рассказали в мэрии.
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тюменская область, общество
Тюменская область, Общество
Мэрия Ишима рассказала о судьбе "грязной мухи", возмутившей жителей
Ишимская мэрия: арт-объект "Пчела" будут реставрировать
ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Арт-объект "Пчела" в городе Ишиме Тюменской области, которую местные жители назвали "грязной мухой" и потребовали демонтировать, приведут в надлежащий вид, сообщили РИА Новости в мэрии.
Ранее сообщалось, что власти города думают, как поступить с арт-объектом "Пчела" после резонансного обращения в соцсетях с просьбой демонтировать "это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала". Отмечалось, что "Пчела" была установлена на клумбе в 2016 году после паводка по инициативе и на средства местных жителей.
"Арт-объект "Пчела" решено реставрировать. Возможно, этим займется та инициативная компания, которая её после паводка и установила, в рамках благотворительности. Но прежде её снимут, исследуют, чтобы понять, какой объём работ предстоит", - рассказали в мэрии.