https://ria.ru/20250415/iran-2011471777.html

В Иране ответили на угрозы Трампа перед переговорами в Омане

В Иране ответили на угрозы Трампа перед переговорами в Омане - РИА Новости, 15.04.2025

В Иране ответили на угрозы Трампа перед переговорами в Омане

Конфликт с Тегераном будет означать развал Соединенных Штатов Америки, при этом на фоне устроенного президентом США Дональдом Трампом "шума" перед переговорами... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T23:02:00+03:00

2025-04-15T23:02:00+03:00

2025-04-15T23:02:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости, Марина Вялова. Конфликт с Тегераном будет означать развал Соединенных Штатов Америки, при этом на фоне устроенного президентом США Дональдом Трампом "шума" перед переговорами двух стран в Омане и озвучивания им угроз Ирану примечательно изменение позиции Белого дома в ходе встречи в Маскате, заявил РИА Новости накануне второго раунда ирано-американских переговоров член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд. Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщал, что второй раунд переговоров двух стран будет проведен в Риме. Эту информацию подтверждал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Позже, 14 апреля, официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане в субботу, 19 апреля. "Конфликт с Ираном означает развал США... Трамп, устроивший "шум" до переговоров (в Маскате - ред.) и угрожавший Ирану, очень (сильно - ред.) изменил свою позицию на встрече в Омане... (Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив - ред.) Уиткофф также был очень доволен тем, что (США - ред.) смогли показать Ирану гибкость", - сказал Зохреванд. По его представлениям, Уиткофф прибудет на второй раунд переговоров с "более четкой повесткой". Парламентарий отметил, что ждет, когда американская сторона озвучит предложение по выработке доверия в вопросе "отсутствия уклона деятельности Ирана в сфере атома в сторону военных (разработок - ред.)", поскольку оно должно быть одновременно и возможным к реализации, и не пересекающим "красные линии", обозначенные исламской республикой. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250412/iran-2010893003.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф