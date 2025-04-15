ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе, сообщили СМИ
CNN: ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе на 45 дней
© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в секторе Газа на 45 дней, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного члена ХАМАС.
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"ХАМАС "изучает" предложение Израиля о прекращении огня в Газе… предложение содержит начальные условия 45-дневного перемирия", - указывает телеканал.
Отмечается, что в рамках этого перемирия ХАМАС может освободить 10 заложников в обмен на сотни палестинских заключенных.
В своем предложении Израиль призывает к разоружению сектора Газа. Представитель ХАМАС заявил телеканалу, что движение не согласится на предложение, которое бы предполагало разоружение ХАМАС или возвращение сил Израиля в сектор Газа после их вывода оттуда.
В связи с этим телеканал отмечает, что принятие предложения со стороны ХАМАС маловероятно.
Кроме того, инициатива не подразумевает гарантии постоянного окончания войны, чего требовало ХАМАС в рамках всеобъемлющей договоренности.
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В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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