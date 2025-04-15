https://ria.ru/20250415/hamas-2011366204.html

ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе, сообщили СМИ

ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2025

ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе, сообщили СМИ

Палестинское движение ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в секторе Газа на 45 дней, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного члена ХАМАС. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:43:00+03:00

2025-04-15T14:43:00+03:00

2025-04-15T14:43:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в секторе Газа на 45 дней, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного члена ХАМАС. "ХАМАС "изучает" предложение Израиля о прекращении огня в Газе… предложение содержит начальные условия 45-дневного перемирия", - указывает телеканал. Отмечается, что в рамках этого перемирия ХАМАС может освободить 10 заложников в обмен на сотни палестинских заключенных. В своем предложении Израиль призывает к разоружению сектора Газа. Представитель ХАМАС заявил телеканалу, что движение не согласится на предложение, которое бы предполагало разоружение ХАМАС или возвращение сил Израиля в сектор Газа после их вывода оттуда. В связи с этим телеканал отмечает, что принятие предложения со стороны ХАМАС маловероятно. Кроме того, инициатива не подразумевает гарантии постоянного окончания войны, чего требовало ХАМАС в рамках всеобъемлющей договоренности. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html

https://ria.ru/20250414/makron-2011202004.html

https://ria.ru/20250324/izrail-2007054774.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году