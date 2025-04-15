Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/hamas-2011366204.html
ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе, сообщили СМИ
ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе, сообщили СМИ
Палестинское движение ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в секторе Газа на 45 дней, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного члена ХАМАС. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:43:00+03:00
2025-04-15T14:43:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в секторе Газа на 45 дней, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного члена ХАМАС. "ХАМАС "изучает" предложение Израиля о прекращении огня в Газе… предложение содержит начальные условия 45-дневного перемирия", - указывает телеканал. Отмечается, что в рамках этого перемирия ХАМАС может освободить 10 заложников в обмен на сотни палестинских заключенных. В своем предложении Израиль призывает к разоружению сектора Газа. Представитель ХАМАС заявил телеканалу, что движение не согласится на предложение, которое бы предполагало разоружение ХАМАС или возвращение сил Израиля в сектор Газа после их вывода оттуда. В связи с этим телеканал отмечает, что принятие предложения со стороны ХАМАС маловероятно. Кроме того, инициатива не подразумевает гарантии постоянного окончания войны, чего требовало ХАМАС в рамках всеобъемлющей договоренности. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html
https://ria.ru/20250414/makron-2011202004.html
https://ria.ru/20250324/izrail-2007054774.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе, сообщили СМИ

CNN: ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе на 45 дней

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в секторе Газа на 45 дней, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного члена ХАМАС.
«
"ХАМАС "изучает" предложение Израиля о прекращении огня в Газе… предложение содержит начальные условия 45-дневного перемирия", - указывает телеканал.
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
СМИ: Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников
23 марта, 06:01
Отмечается, что в рамках этого перемирия ХАМАС может освободить 10 заложников в обмен на сотни палестинских заключенных.
В своем предложении Израиль призывает к разоружению сектора Газа. Представитель ХАМАС заявил телеканалу, что движение не согласится на предложение, которое бы предполагало разоружение ХАМАС или возвращение сил Израиля в сектор Газа после их вывода оттуда.
В связи с этим телеканал отмечает, что принятие предложения со стороны ХАМАС маловероятно.
Кроме того, инициатива не подразумевает гарантии постоянного окончания войны, чего требовало ХАМАС в рамках всеобъемлющей договоренности.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину
14 апреля, 17:46
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
МИД Израиля назвал условия для прекращения боевых действий
24 марта, 20:07
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала