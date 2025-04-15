https://ria.ru/20250415/gruzoperevozki-2011358366.html

Sky Gates начала грузоперевозки из Москвы в города Дальнего Востока

Sky Gates начала грузоперевозки из Москвы в города Дальнего Востока - РИА Новости, 15.04.2025

Sky Gates начала грузоперевозки из Москвы в города Дальнего Востока

Транспортная авиакомпания Sky Gates (входит в Red Wings) 15 апреля выполнила первый рейс по программе грузоперевозок из Москвы в города Дальнего Востока,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:16:00+03:00

2025-04-15T14:16:00+03:00

2025-04-15T14:16:00+03:00

экономика

технологии

москва

дальний восток

якутск

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

ил-96

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Транспортная авиакомпания Sky Gates (входит в Red Wings) 15 апреля выполнила первый рейс по программе грузоперевозок из Москвы в города Дальнего Востока, сообщила Red Wings. "Транспортная авиакомпания Sky Gates (входит в Red Wings) выполнила первый рейс по новой программе грузовых перевозок. Она позволит оперативно доставлять грузы из Москвы в города Дальнего Востока, например, в Якутск, всего за 7 часов", - сообщили в авиакомпании. Там добавили, что "на маршрутах будет использоваться обновленный отечественный самолет Ил-96-400Т". Указывается, что самолет вылетел из аэропорта "Жуковский", совершил посадку в Якутске и еще нескольких городах, а затем вернулся в Москву. В состав груза вошли продукты питания, товары народного потребления для крупных торговых площадок, а также партия посылок для маркетплейсов. В ближайшее время Sky Gates будет выполнять грузовые рейсы в Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск, отмечается в сообщении. Новая программа грузовых перевозок повысит связанность городов Дальнего Востока с европейской частью России. Ил-96-400Т - модификация легендарного "девяносто шестого", которая получила удлиненный фюзеляж и специальную боковую дверь для грузов. Такая конфигурация делает самолет оптимальным для транспортных перевозок. Воздушное судно изготовлено на предприятии ОАК "Ростеха". Sky Gates основана в 2015 году как международный грузоперевозчик, осуществляющий регулярные и чартерные авиаперевозки и специализирующийся на обслуживании маршрутов из Китая в Россию из партнерского аэропорта "Жуковский". Парк Sky Gates составляют российские грузовые самолеты: обновленные широкофюзеляжные Ил-96-400Т и транспортный Ил-76. Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings состоит из более 100 российских и международных направлений.

https://ria.ru/20250405/sochi-2009584442.html

https://ria.ru/20250411/lavrov-2010644641.html

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экономика, технологии, москва, дальний восток, якутск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, ил-96, ил-76