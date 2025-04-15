https://ria.ru/20250415/granatomet-2011384116.html

На Украине подростку, ранившему родных из гранатомета, вынесли приговор

На Украине подростку, ранившему родных из гранатомета, вынесли приговор - РИА Новости, 15.04.2025

На Украине подростку, ранившему родных из гранатомета, вынесли приговор

Суд на Украине приговорил подростка, принесшего домой гранатомет и случайно ранившего из него мать и брата, к трем годам лишения свободы условно, сообщило во... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Суд на Украине приговорил подростка, принесшего домой гранатомет и случайно ранившего из него мать и брата, к трем годам лишения свободы условно, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua". По информации издания, подросток летом прошлого года нашел в парке в Харькове гранатомет и принес его домой. Вечером фотографировал его на балконе и случайно выстрелил. "Его мама получила тяжелые травмы, а брат - повреждение средней степени тяжести. Мальчик сам вызвал скорую. Ему назначили 3 года лишения свободы условно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Заместитель министра МВД Украины Леонид Тимченко в октябре 2024 года заявил, что большое количество незарегистрированного оружия с мест вооруженного конфликта попадает в тыл, что ведет к бесконтрольному его распространению. В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Только в Киеве представители властей после начала российской спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к нему. Впоследствии украинские власти неоднократно обращались к гражданам с требованием сдать полученное оружие.

https://ria.ru/20250415/ukraina-2011340395.html

https://ria.ru/20250414/odessa-2011196212.html

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