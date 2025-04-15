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Путин участвует в заседании Президиума Государственного совета. Трансляция - РИА Новости, 15.04.2025
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17:42 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/gossovet-2011411615.html
Путин участвует в заседании Президиума Государственного совета. Трансляция
Путин участвует в заседании Президиума Государственного совета. Трансляция - РИА Новости, 15.04.2025
Путин участвует в заседании Президиума Государственного совета. Трансляция
Президент Владимир Путин принимает участие в заседании Президиума Государственного совета. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:42:00+03:00
2025-04-15T17:42:00+03:00
политика
владимир путин
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Президент Владимир Путин принимает участие в заседании Президиума Государственного совета.
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LIVE: Путин на заседании Президиума Государственного совета
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политика, владимир путин, видео
Политика, Владимир Путин
Путин участвует в заседании Президиума Государственного совета. Трансляция
Президент Владимир Путин принимает участие в заседании Президиума Государственного совета.
2025-04-15T17:42
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Путин участвует в заседании Президиума Государственного совета. Трансляция

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Президент Владимир Путин принимает участие в заседании Президиума Государственного совета.
 
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