https://ria.ru/20250415/glava-2011353542.html

В Ивановской области задержали двух чиновников по делу о взятках

В Ивановской области задержали двух чиновников по делу о взятках - РИА Новости, 15.04.2025

В Ивановской области задержали двух чиновников по делу о взятках

Директор департамента дорожного хозяйства Ивановской области и его зам задержаны по подозрению в получении взяток свыше 50 миллионов рублей, сообщили на сайте... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:42:00+03:00

2025-04-15T13:42:00+03:00

2025-04-15T13:42:00+03:00

происшествия

ивановская область

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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Директор департамента дорожного хозяйства Ивановской области и его зам задержаны по подозрению в получении взяток свыше 50 миллионов рублей, сообщили на сайте прокуратуры Ивановской области."Член правительства Ивановской области – директор департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также его первый заместитель получали взятки от представителя одной из коммерческих организаций, создавая для нее благоприятные условия при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 50 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html

ивановская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ивановская область