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В Ивановской области задержали двух чиновников по делу о взятках
В Ивановской области задержали двух чиновников по делу о взятках - РИА Новости, 15.04.2025
В Ивановской области задержали двух чиновников по делу о взятках
Директор департамента дорожного хозяйства Ивановской области и его зам задержаны по подозрению в получении взяток свыше 50 миллионов рублей, сообщили на сайте... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:42:00+03:00
2025-04-15T13:42:00+03:00
2025-04-15T13:42:00+03:00
происшествия
ивановская область
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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Директор департамента дорожного хозяйства Ивановской области и его зам задержаны по подозрению в получении взяток свыше 50 миллионов рублей, сообщили на сайте прокуратуры Ивановской области."Член правительства Ивановской области – директор департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также его первый заместитель получали взятки от представителя одной из коммерческих организаций, создавая для нее благоприятные условия при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 50 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область
Происшествия, Ивановская область
В Ивановской области задержали двух чиновников по делу о взятках
В Ивановской области задержали двух чиновников за взятки свыше 50 млн рублей