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В Ивановской области задержали двух чиновников по делу о взятках - РИА Новости, 15.04.2025
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13:42 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/glava-2011353542.html
В Ивановской области задержали двух чиновников по делу о взятках
В Ивановской области задержали двух чиновников по делу о взятках - РИА Новости, 15.04.2025
В Ивановской области задержали двух чиновников по делу о взятках
Директор департамента дорожного хозяйства Ивановской области и его зам задержаны по подозрению в получении взяток свыше 50 миллионов рублей, сообщили на сайте... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:42:00+03:00
2025-04-15T13:42:00+03:00
происшествия
ивановская область
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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Директор департамента дорожного хозяйства Ивановской области и его зам задержаны по подозрению в получении взяток свыше 50 миллионов рублей, сообщили на сайте прокуратуры Ивановской области."Член правительства Ивановской области – директор департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также его первый заместитель получали взятки от представителя одной из коммерческих организаций, создавая для нее благоприятные условия при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 50 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
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происшествия, ивановская область
Происшествия, Ивановская область
В Ивановской области задержали двух чиновников по делу о взятках

В Ивановской области задержали двух чиновников за взятки свыше 50 млн рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Директор департамента дорожного хозяйства Ивановской области и его зам задержаны по подозрению в получении взяток свыше 50 миллионов рублей, сообщили на сайте прокуратуры Ивановской области.
"Член правительства Ивановской области – директор департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также его первый заместитель получали взятки от представителя одной из коммерческих организаций, создавая для нее благоприятные условия при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 50 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
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