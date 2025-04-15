Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ДПС квартиры в Дубае - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 15.04.2025 (обновлено: 00:20 16.04.2025)
https://ria.ru/20250415/genprokuratura-2011391163.html
Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ДПС квартиры в Дубае
Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ДПС квартиры в Дубае - РИА Новости, 16.04.2025
Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ДПС квартиры в Дубае
Генпрокуратура России обратилась к властям Объединенных Арабских Эмиратов с запросом о конфискации пяти квартир в Дубае стоимостью не менее 65 миллионов рублей, РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-15T16:37:00+03:00
2025-04-16T00:20:00+03:00
происшествия
оаэ
дубай
россия
игорь краснов
сергей кузнецов (архитектор)
генеральная прокуратура рф
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102554/43/1025544378_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_b6200fbeab0687a595718d7059803516.jpg
АБУ-ДАБИ, 15 апр — РИА Новости. Генпрокуратура России обратилась к властям Объединенных Арабских Эмиратов с запросом о конфискации пяти квартир в Дубае стоимостью не менее 65 миллионов рублей, которыми владел бывший инспектор ДПС из Москвы, рассказал глава ведомства Игорь Краснов на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом в Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости.Краснов добавил, что в начале года власти ОАЭ получили документы для исполнения этого решения суда.Генпрокурор обратился к Абушибсу с просьбой взять рассмотрение этого запроса под личный контроль.Лефортовский районный суд в конце 2022 года по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество и накопления почти на 180 миллионов рублей, которыми владел бывший автоинспектор из Москвы Сергей Кузнецов.Работая в ДПС, Кузнецов с родственниками и близкими купил более 20 объектов недвижимости, в том числе за границей, и автомобиль. В банковских ячейках у Кузнецова нашли более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов. При этом сведений о законности источников дохода он не предоставил.
https://ria.ru/20240910/vzyatki-1971724456.html
https://ria.ru/20250307/sud-2003525114.html
оаэ
дубай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102554/43/1025544378_621:0:3352:2048_1920x0_80_0_0_310cc0b4f43ca9a5951764646162cf13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оаэ, дубай, россия, игорь краснов, сергей кузнецов (архитектор), генеральная прокуратура рф, гибдд мвд рф
Происшествия, ОАЭ, Дубай, Россия, Игорь Краснов, Сергей Кузнецов (архитектор), Генеральная прокуратура РФ, ГИБДД МВД РФ
Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ДПС квартиры в Дубае

ГП потребовала изъять у экс-инспектора ДПС Кузнецова пять квартир в Дубае

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АБУ-ДАБИ, 15 апр — РИА Новости. Генпрокуратура России обратилась к властям Объединенных Арабских Эмиратов с запросом о конфискации пяти квартир в Дубае стоимостью не менее 65 миллионов рублей, которыми владел бывший инспектор ДПС из Москвы, рассказал глава ведомства Игорь Краснов на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом в Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости.
Краснов добавил, что в начале года власти ОАЭ получили документы для исполнения этого решения суда.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
У арестованного за взятку московского военкома нашли дорогую недвижимость
10 сентября 2024, 02:09
Генпрокурор обратился к Абушибсу с просьбой взять рассмотрение этого запроса под личный контроль.
Лефортовский районный суд в конце 2022 года по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество и накопления почти на 180 миллионов рублей, которыми владел бывший автоинспектор из Москвы Сергей Кузнецов.
Работая в ДПС, Кузнецов с родственниками и близкими купил более 20 объектов недвижимости, в том числе за границей, и автомобиль. В банковских ячейках у Кузнецова нашли более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов. При этом сведений о законности источников дохода он не предоставил.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Суд обратил в доход государства квартиры экс-замглавы ГУ МВД по миграции
7 марта, 02:40
 
ПроисшествияОАЭДубайРоссияИгорь КрасновСергей Кузнецов (архитектор)Генеральная прокуратура РФГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала