https://ria.ru/20250415/genprokuratura-2011391163.html

Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ДПС квартиры в Дубае

Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ДПС квартиры в Дубае - РИА Новости, 16.04.2025

Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ДПС квартиры в Дубае

Генпрокуратура России обратилась к властям Объединенных Арабских Эмиратов с запросом о конфискации пяти квартир в Дубае стоимостью не менее 65 миллионов рублей, РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-15T16:37:00+03:00

2025-04-15T16:37:00+03:00

2025-04-16T00:20:00+03:00

происшествия

оаэ

дубай

россия

игорь краснов

сергей кузнецов (архитектор)

генеральная прокуратура рф

гибдд мвд рф

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АБУ-ДАБИ, 15 апр — РИА Новости. Генпрокуратура России обратилась к властям Объединенных Арабских Эмиратов с запросом о конфискации пяти квартир в Дубае стоимостью не менее 65 миллионов рублей, которыми владел бывший инспектор ДПС из Москвы, рассказал глава ведомства Игорь Краснов на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом в Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости.Краснов добавил, что в начале года власти ОАЭ получили документы для исполнения этого решения суда.Генпрокурор обратился к Абушибсу с просьбой взять рассмотрение этого запроса под личный контроль.Лефортовский районный суд в конце 2022 года по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество и накопления почти на 180 миллионов рублей, которыми владел бывший автоинспектор из Москвы Сергей Кузнецов.Работая в ДПС, Кузнецов с родственниками и близкими купил более 20 объектов недвижимости, в том числе за границей, и автомобиль. В банковских ячейках у Кузнецова нашли более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов. При этом сведений о законности источников дохода он не предоставил.

https://ria.ru/20240910/vzyatki-1971724456.html

https://ria.ru/20250307/sud-2003525114.html

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дубай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оаэ, дубай, россия, игорь краснов, сергей кузнецов (архитектор), генеральная прокуратура рф, гибдд мвд рф