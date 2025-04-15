https://ria.ru/20250415/gaza-2011410582.html
СМИ: Израиль установил контроль над 30% территории сектора Газа
СМИ: Израиль установил контроль над 30% территории сектора Газа - РИА Новости, 15.04.2025
СМИ: Израиль установил контроль над 30% территории сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль более чем над 30% территории сектора Газа с момента возобновления боевых действий в марте, сообщает газета... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:38:00+03:00
2025-04-15T17:38:00+03:00
2025-04-15T17:38:00+03:00
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль более чем над 30% территории сектора Газа с момента возобновления боевых действий в марте, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного израильского чиновника. "С тех пор, как в середине марта Израиль возобновил наземное наступление в Газе, более 30% анклава перешли под контроль израильской армии", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что большая часть занятых территорий находится на юге сектора Газа, где израильская армия создала коридор безопасности, полностью включающий в себя город Рафах на границе с Египтом. Как сообщили изданию неназванные египетские чиновники, ЦАХАЛ также планирует расширять зоны безопасности к северу от Газы. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250415/gaza-2011346155.html
https://ria.ru/20250412/izrail-2010879086.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: Израиль установил контроль над 30% территории сектора Газа
WSJ: ЦАХАЛ установил контроль над более чем 30% территории сектора Газа