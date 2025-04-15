https://ria.ru/20250415/gaz-2011408318.html

Две услуги в газовой сфере стали доступными на регпортале Подмосковья

Две услуги в газовой сфере стали доступными на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 15.04.2025

Две услуги в газовой сфере стали доступными на регпортале Подмосковья

Жители Подмосковья смогут подать заявки на возобновление подачи газа и поверку газовых счетчиков через регпортал в рамках эксперимента по внедрению электронного РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:30:00+03:00

2025-04-15T17:30:00+03:00

2025-04-15T17:30:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут подать заявки на возобновление подачи газа и поверку газовых счетчиков через регпортал в рамках эксперимента по внедрению электронного документооборота в газовой сфере, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области "Теперь жители Московской области могут на региональном портале подать заявки на возобновление подачи газа и поверку газовых счетчиков. Этот способ обращения дает пользователям два значительных преимущества: выбор удобной даты проведения работ и возможность подписать акт выполненных работ прямо в личном кабинете на регпортале с использованием Госключа", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник. Услуги доступны в разделе "Дом и ЖКХ" регпортала. Воспользоваться ими могут собственники частных домов и квартир в многоэтажках. Для этого им нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и выбрать желаемую дату проведения работ. После подачи электронной заявки с заявителем по указанным контактным данным свяжется сотрудник АО "Мособлгаз", чтобы подтвердить дату проведения работ или перенести ее в случае необходимости. Услуги по вызову мастера для возобновления подачи газа или поверке приборов учета предоставляются бесплатно. Оплата за непосредственное проведение работ осуществляется согласно прейскуранту АО "Мособлгаз". Акт о выполненных работах придет в личный кабинет заявителя, его необходимо подписать электронной цифровой подписью в течение семи рабочих дней.

https://ria.ru/20250415/podmoskove-2011405937.html

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московская область (подмосковье)