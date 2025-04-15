https://ria.ru/20250415/gartsunov-2011317588.html
ФНС приостановила операции по счетам актера Гарцунова
ФНС приостановила операции по счетам актера Гарцунова - РИА Новости, 15.04.2025
ФНС приостановила операции по счетам актера Гарцунова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам актера сериала "Трудные подростки" Владимира Гарцунова, он имеет задолженность по... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:03:00+03:00
2025-04-15T11:03:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам актера сериала "Трудные подростки" Владимира Гарцунова, он имеет задолженность по налогам и взносам в размере порядка 167 тысяч рублей, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным системы, Гарцунов является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность которого связана с исполнительскими искусствами. Как ИП актер был зарегистрирован 15 октября 2019 года. Его задолженность по налогам и сборам на 15 апреля составляет 167,3 тысячи рублей. "Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в карточке предпринимателя. Решение о приостановке операций по счетам Гарцунова принято 15 апреля текущего года, следует из данных сервиса. Основанием послужило "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности".
https://ria.ru/20250224/smolyaninov-2001360360.html
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экономика
ФНС приостановила операции по счетам актера Гарцунова
БИР-Аналитик: ФНС приостановила операции по счетам актера Гарцунова
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам актера сериала "Трудные подростки" Владимира Гарцунова, он имеет задолженность по налогам и взносам в размере порядка 167 тысяч рублей, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным системы, Гарцунов является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность которого связана с исполнительскими искусствами. Как ИП актер был зарегистрирован 15 октября 2019 года. Его задолженность по налогам и сборам на 15 апреля составляет 167,3 тысячи рублей.
"Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в карточке предпринимателя.
Решение о приостановке операций по счетам Гарцунова принято 15 апреля текущего года, следует из данных сервиса. Основанием послужило "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности".