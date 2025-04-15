Парламент Гагаузии обвинил власти Молдавии в ликвидации автономии
Парламент Гагаузии обвинил власти во введении внешнего управления из Кишинева
© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Народное cобрание Гагаузии обвинило официальный Кишинев в систематических действиях по ликвидации правовых основ автономии и во введении внешнего управления, следует из заявления, опубликованного на сайте законодательного органа.
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"Центральные власти вместо консолидации общества и выработки единой государственной стратегии развития страны избрали путь политических репрессий, давления и страха. Автономия в действии исключена, институты власти фактически выведены из правового поля автономии, фактически введено внешнее управление из Кишинева", — говорится в документе.
Накануне Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное cобрание исключили из процесса формирования региональной прокуратуры.
На сегодняшнем заседании гагаузский парламент обсуждал единственный вопрос — о действиях центральных властей Молдавии по ликвидации основ функционирования автономии и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.
Народное собрание также обвинило Конституционный суд Молдавии в том, что он "частично утратил легитимность", и заявило о сохранении за собой права "решения вопросов внутренней и внешней политики, внешнеэкономических связей".
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию Гуцул не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении ее в состав правительства, как того требует закон.
В конце марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и арестовали сначала на 20 суток, а потом увеличили срок до 30.
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