https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011397191.html

Парламент Гагаузии обвинил власти Молдавии в ликвидации автономии

Парламент Гагаузии обвинил власти Молдавии в ликвидации автономии - РИА Новости, 15.04.2025

Парламент Гагаузии обвинил власти Молдавии в ликвидации автономии

Народное cобрание Гагаузии обвинило официальный Кишинев в систематических действиях по ликвидации правовых основ автономии и во введении внешнего управления,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:58:00+03:00

2025-04-15T16:58:00+03:00

2025-04-15T17:40:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Народное cобрание Гагаузии обвинило официальный Кишинев в систематических действиях по ликвидации правовых основ автономии и во введении внешнего управления, следует из заявления, опубликованного на сайте законодательного органа."Центральные власти вместо консолидации общества и выработки единой государственной стратегии развития страны избрали путь политических репрессий, давления и страха. Автономия в действии исключена, институты власти фактически выведены из правового поля автономии, фактически введено внешнее управление из Кишинева", — говорится в документе.На сегодняшнем заседании гагаузский парламент обсуждал единственный вопрос — о действиях центральных властей Молдавии по ликвидации основ функционирования автономии и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.Народное собрание также обвинило Конституционный суд Молдавии в том, что он "частично утратил легитимность", и заявило о сохранении за собой права "решения вопросов внутренней и внешней политики, внешнеэкономических связей".Депутаты призвали Кишинев немедленно прекратить антиконституционные действия по демонтажу правового института Гагаузии и провести переговоры для выработки механизмов взаимодействия между центром и автономией.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию Гуцул не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении ее в состав правительства, как того требует закон.В конце марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и арестовали сначала на 20 суток, а потом увеличили срок до 30.

https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011328860.html

https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011327865.html

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гагаузия, молдавия, кишинев, в мире