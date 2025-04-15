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Премьер Госсовета КНР призвал экспортеров диверсифицировать рынки - РИА Новости, 15.04.2025
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16:22 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/eksport-2011384279.html
Премьер Госсовета КНР призвал экспортеров диверсифицировать рынки
Премьер Госсовета КНР призвал экспортеров диверсифицировать рынки - РИА Новости, 15.04.2025
Премьер Госсовета КНР призвал экспортеров диверсифицировать рынки
Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал экспортеров сплотиться и диверсифицировать рынки в условиях "глубоких изменений внешней среды". РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:22:00+03:00
2025-04-15T16:22:00+03:00
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ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал экспортеров сплотиться и диверсифицировать рынки в условиях "глубоких изменений внешней среды". Как сообщает агентство Цайлянь, Ли Цян во вторник посетил крупный международный торговый комплекс Joy City, расположенный в пекинском районе Сидань, и пообщался с руководителями и продавцами отделов текстиля, товаров легкой промышленности и продуктов питания, спросив у них о ситуации с экспортом и внутренним потреблением. "Сейчас внешняя среда претерпевает глубокие изменения, что оказывает негативное влияние на нашу внешнюю торговлю и экспорт. Всем нужно сплотиться, проявлять инициативу, преодолевать трудности и смело двигаться вперед, активно осваивать и диверсифицировать рынки, внедрять новые торговые каналы и прилагать усилия для стабилизации базовых основ внешней торговли", - сказал Ли Цян, слова которого приводит агентство. Он также указал на необходимость в полной мере использовать и эффективно применять различные политические меры, обеспечить согласование внутренних и международных стандартов, создать платформы для продвижения качественной экспортной продукции на внутренний рынок. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Штаты также ввели дополнительную пошлину в 20% для Китая, обвинив его в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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цены на нефть, китай, сша, ли цян, дональд трамп, в мире
Цены на нефть, Китай, США, Ли Цян, Дональд Трамп, В мире
Премьер Госсовета КНР призвал экспортеров диверсифицировать рынки

Ли Цян призвал экспортеров сплотиться и диверсифицировать рынки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китая Ли Цян
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Премьер Государственного совета Китая Ли Цян . Архивное фото
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ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал экспортеров сплотиться и диверсифицировать рынки в условиях "глубоких изменений внешней среды".
Как сообщает агентство Цайлянь, Ли Цян во вторник посетил крупный международный торговый комплекс Joy City, расположенный в пекинском районе Сидань, и пообщался с руководителями и продавцами отделов текстиля, товаров легкой промышленности и продуктов питания, спросив у них о ситуации с экспортом и внутренним потреблением.
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"Сейчас внешняя среда претерпевает глубокие изменения, что оказывает негативное влияние на нашу внешнюю торговлю и экспорт. Всем нужно сплотиться, проявлять инициативу, преодолевать трудности и смело двигаться вперед, активно осваивать и диверсифицировать рынки, внедрять новые торговые каналы и прилагать усилия для стабилизации базовых основ внешней торговли", - сказал Ли Цян, слова которого приводит агентство.
Он также указал на необходимость в полной мере использовать и эффективно применять различные политические меры, обеспечить согласование внутренних и международных стандартов, создать платформы для продвижения качественной экспортной продукции на внутренний рынок.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Штаты также ввели дополнительную пошлину в 20% для Китая, обвинив его в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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