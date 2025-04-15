https://ria.ru/20250415/efimov-2011346473.html

Ефимов: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под Москвой-рекой

Ефимов: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под Москвой-рекой - РИА Новости, 15.04.2025

Ефимов: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под Москвой-рекой

В Москве начали строительство правого перегонного тоннеля между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая роща", ему предстоит пройти почти 200 метров под... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:12:00+03:00

2025-04-15T14:12:00+03:00

2025-04-15T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_0:106:2560:1546_1920x0_80_0_0_054b31640b2787dc6027f58c51418e7c.jpg

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. В Москве начали строительство правого перегонного тоннеля между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая роща", ему предстоит пройти почти 200 метров под руслом Москвы-реки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Общая протяженность проходки составит около 2,3 километра, из которых примерно 200 метров правого перегонного тоннеля пройдет под Москвой-рекой. Его проложит шестиметровый щит "Виктория". Параллельно проходку левого тоннеля продолжает ТПМК "Натали": оба щита идут со стороны котлована станции "Рублево-Архангельское" в направлении "Липовой рощи", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса. В сообщении уточняется, что специалисты проводят работы в сложных гидрогеологических условиях, на глубине в диапазоне от 14 до 24 метров.Для щитов создали монтажную и две демонтажные камеры. При их сооружении использовали метод "стена в грунте". Также специалистам предстоит провести устройство водопонизительных скважин. Это необходимо, чтобы откачивать подземные воды.В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков отметил, что щит также применяли при строительстве Солнцевской и Большой кольцевой линий метрополитена.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале проходки правого перегонного тоннеля, расположенного между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща".

https://ria.ru/20250415/efimov-2011266544.html

https://ria.ru/20250415/efimov-2011224385.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы