https://ria.ru/20250415/efimov-2011346473.html
Ефимов: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под Москвой-рекой
Ефимов: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под Москвой-рекой - РИА Новости, 15.04.2025
Ефимов: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под Москвой-рекой
В Москве начали строительство правого перегонного тоннеля между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая роща", ему предстоит пройти почти 200 метров под... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:12:00+03:00
2025-04-15T14:12:00+03:00
2025-04-15T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_0:106:2560:1546_1920x0_80_0_0_054b31640b2787dc6027f58c51418e7c.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. В Москве начали строительство правого перегонного тоннеля между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая роща", ему предстоит пройти почти 200 метров под руслом Москвы-реки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Общая протяженность проходки составит около 2,3 километра, из которых примерно 200 метров правого перегонного тоннеля пройдет под Москвой-рекой. Его проложит шестиметровый щит "Виктория". Параллельно проходку левого тоннеля продолжает ТПМК "Натали": оба щита идут со стороны котлована станции "Рублево-Архангельское" в направлении "Липовой рощи", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса. В сообщении уточняется, что специалисты проводят работы в сложных гидрогеологических условиях, на глубине в диапазоне от 14 до 24 метров.Для щитов создали монтажную и две демонтажные камеры. При их сооружении использовали метод "стена в грунте". Также специалистам предстоит провести устройство водопонизительных скважин. Это необходимо, чтобы откачивать подземные воды.В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков отметил, что щит также применяли при строительстве Солнцевской и Большой кольцевой линий метрополитена.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале проходки правого перегонного тоннеля, расположенного между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща".
https://ria.ru/20250415/efimov-2011266544.html
https://ria.ru/20250415/efimov-2011224385.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_3538abc7f2e2e89d8723ff690f97d22b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под Москвой-рекой
Ефимов: еще один тоннель метро пройдет под руслом Москвы-реки
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. В Москве начали строительство правого перегонного тоннеля между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая роща", ему предстоит пройти почти 200 метров под руслом Москвы-реки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Общая протяженность проходки составит около 2,3 километра, из которых примерно 200 метров правого перегонного тоннеля пройдет под Москвой-рекой. Его проложит шестиметровый щит "Виктория". Параллельно проходку левого тоннеля продолжает ТПМК "Натали": оба щита идут со стороны котлована станции "Рублево-Архангельское" в направлении "Липовой рощи", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что специалисты проводят работы в сложных гидрогеологических условиях, на глубине в диапазоне от 14 до 24 метров.
Для щитов создали монтажную и две демонтажные камеры. При их сооружении использовали метод "стена в грунте". Также специалистам предстоит провести устройство водопонизительных скважин. Это необходимо, чтобы откачивать подземные воды.
В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков отметил, что щит также применяли при строительстве Солнцевской и Большой кольцевой линий метрополитена.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал о начале проходки правого перегонного тоннеля, расположенного между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща".