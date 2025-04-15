https://ria.ru/20250415/efimov-2011266544.html

Ефимов: в Дорогомилове по программе КРТ построят деловой комплекс

Ефимов: в Дорогомилове по программе КРТ построят деловой комплекс - РИА Новости, 15.04.2025

Ефимов: в Дорогомилове по программе КРТ построят деловой комплекс

В московском районе Дорогомилово по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят деловой комплекс, инвестиции в проект оцениваются примерно в 19... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:22:00+03:00

2025-04-15T11:22:00+03:00

2025-04-15T11:22:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В московском районе Дорогомилово по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят деловой комплекс, инвестиции в проект оцениваются примерно в 19 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В течение пяти лет назначенный столицей оператор реорганизует участок площадью 1,21 гектара по адресу: улица Неверовского, владение 8. Здесь запланировано создание современного делового пространства. Вложения в проект оцениваются примерно в 19 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 668 миллионов рублей. Благодаря редевелопменту площадки в районе Дорогомилово создадут 1,6 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского Максим Гаман, градостроительный потенциал предназначенной к редевелопменту площадки, которая примыкает к проспекту Багратиона, составляет 56 тысяч квадратных метров. Помимо офисов, в комплексе разместятся магазины, кафе, рестораны, отделения банков, спортивные и медицинские центры.Ранее о проекте КРТ в Дорогомилове рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас в столице на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250414/efimov-2011260702.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы