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Ефимов: в Москве за 14 лет ввели 150 миллионов "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 15.04.2025
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09:06 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/efimov-2011224385.html
Ефимов: в Москве за 14 лет ввели 150 миллионов "квадратов" недвижимости
Ефимов: в Москве за 14 лет ввели 150 миллионов "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 15.04.2025
Ефимов: в Москве за 14 лет ввели 150 миллионов "квадратов" недвижимости
Более 150 миллионов квадратных метров недвижимости сдали в эксплуатацию в Москве с 2011 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:06:00+03:00
2025-04-15T09:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 150 миллионов квадратных метров недвижимости сдали в эксплуатацию в Москве с 2011 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2011 по 2024 год в столице ввели в эксплуатацию более 148,6 миллиона квадратных метров недвижимости, еще свыше 2,2 миллиона – построили за первые три месяца 2025-го. Это жилые дома, образовательные, спортивные, медицинские, промышленные, культурные, административно-деловые и торговые объекты. Так, в столице появилось свыше 2,2 миллиона квадратных метров спортивных объектов, порядка 3,8 миллиона квадратных метров образовательных учреждений и почти 3 миллиона квадратных метров промышленной инфраструктуры", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как отмечается в сообщении, приводящаяся в российской столице комплексная застройка помогает обеспечить горожанам комфортные условия для учебы, работы и отдыха: в непосредственной близости от жилых зон возникают новые школы и детские сады, а также медицинские учреждения и спорткомплексы, а также деловые объекты.В создании городской инфраструктуры участвуют и частные инвесторы. По словам главы столичного департамента градостроительной политики, министра правительства Москвы Владислава Овчинского, только в прошлом году девелоперы построили 35 объектов образования, значительную часть из которых передадут городу. Среди них – детский сад на 350 воспитанников в Хорошёво-Мнёвниках и на 185 – в Коммунарке, а также школа на 825 учеников Покровском-Стрешневе.Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в 2025-2026 годах в городе планируется построить около 150 социальных объектов, среди которых будут детсады, школы, поликлиники, больницы, спортивные комплексы.
https://ria.ru/20250414/efimov-2010862864.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве за 14 лет ввели 150 миллионов "квадратов" недвижимости

Ефимов: в Москве с 2011 года сдали более 150 миллионов "квадратов" недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 150 миллионов квадратных метров недвижимости сдали в эксплуатацию в Москве с 2011 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 по 2024 год в столице ввели в эксплуатацию более 148,6 миллиона квадратных метров недвижимости, еще свыше 2,2 миллиона – построили за первые три месяца 2025-го. Это жилые дома, образовательные, спортивные, медицинские, промышленные, культурные, административно-деловые и торговые объекты. Так, в столице появилось свыше 2,2 миллиона квадратных метров спортивных объектов, порядка 3,8 миллиона квадратных метров образовательных учреждений и почти 3 миллиона квадратных метров промышленной инфраструктуры", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Как отмечается в сообщении, приводящаяся в российской столице комплексная застройка помогает обеспечить горожанам комфортные условия для учебы, работы и отдыха: в непосредственной близости от жилых зон возникают новые школы и детские сады, а также медицинские учреждения и спорткомплексы, а также деловые объекты.
В создании городской инфраструктуры участвуют и частные инвесторы. По словам главы столичного департамента градостроительной политики, министра правительства Москвы Владислава Овчинского, только в прошлом году девелоперы построили 35 объектов образования, значительную часть из которых передадут городу. Среди них – детский сад на 350 воспитанников в Хорошёво-Мнёвниках и на 185 – в Коммунарке, а также школа на 825 учеников Покровском-Стрешневе.
Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в 2025-2026 годах в городе планируется построить около 150 социальных объектов, среди которых будут детсады, школы, поликлиники, больницы, спортивные комплексы.
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