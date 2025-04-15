https://ria.ru/20250415/delo-2011474006.html
Экс-замглавы ГУФСИН по Пермскому краю стал фигурантом уголовного дела
Экс-замглавы ГУФСИН по Пермскому краю стал фигурантом уголовного дела - РИА Новости, 15.04.2025
Экс-замглавы ГУФСИН по Пермскому краю стал фигурантом уголовного дела
Экс-глава самарского речного порта Олег Симченков, который ранее занимал должность замглавы УФСИН по Пермскому краю, стал фигурантом второго уголовного дела - о РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:17:00+03:00
2025-04-15T16:17:00+03:00
2025-04-15T23:18:00+03:00
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САМАРА, 15 апр - РИА Новости. Экс-глава самарского речного порта Олег Симченков, который ранее занимал должность замглавы УФСИН по Пермскому краю, стал фигурантом второго уголовного дела - о превышении полномочий из-за незаконной сдачи судна на металлолом. Ранее Центральное МСУТ СК РФ сообщало в своем Telegram-канале, что возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора самарского речного порта. По данным следствия, в августе 2023 года фигурант без оснований и оценки стоимости указал подчиненным сдать в качестве лома более 30 единиц портовой техники. В результате организации был причинен ущерб на сумму более 28 миллионов рублей. Основанием для возбуждения второго уголовного дела стал аналогичный эпизод - подозреваемый поручил подчиненным сдать как металлолом судно, отработавшее свой ресурс, сообщило Центральное МСУТ СК РФ. При этом оценка технического состояния не проводилась. В результате самарскому речпорту был причинен крупный ущерб. "Самарским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по материалам транспортной прокуратуры в отношении бывшего генерального директора АО "Порт Самара" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщили в Центральном МСУТ СК РФ. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что фигурантом уголовных дел стал Олег Симченков. Он также занимал должность заместителя начальника ГУФСИН России по Пермскому краю, следует из данных на сайте ведомства.
https://ria.ru/20250415/pskov-2011470326.html
https://ria.ru/20250415/sud-2011451671.html
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происшествия, россия, пермский край, самара
Происшествия, Россия, Пермский край, Самара
Экс-замглавы ГУФСИН по Пермскому краю стал фигурантом уголовного дела
Экс-замглавы ГУФСИН по Пермскому краю Симченков стал фигурантом уголовного дела
САМАРА, 15 апр - РИА Новости. Экс-глава самарского речного порта Олег Симченков, который ранее занимал должность замглавы УФСИН по Пермскому краю, стал фигурантом второго уголовного дела - о превышении полномочий из-за незаконной сдачи судна на металлолом.
Ранее Центральное МСУТ СК РФ сообщало в своем Telegram-канале, что возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора самарского речного порта. По данным следствия, в августе 2023 года фигурант без оснований и оценки стоимости указал подчиненным сдать в качестве лома более 30 единиц портовой техники. В результате организации был причинен ущерб на сумму более 28 миллионов рублей.
Основанием для возбуждения второго уголовного дела стал аналогичный эпизод - подозреваемый поручил подчиненным сдать как металлолом судно, отработавшее свой ресурс, сообщило Центральное МСУТ СК РФ. При этом оценка технического состояния не проводилась. В результате самарскому речпорту был причинен крупный ущерб.
"Самарским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по материалам транспортной прокуратуры в отношении бывшего генерального директора АО "Порт Самара" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщили в Центральном МСУТ СК РФ.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что фигурантом уголовных дел стал Олег Симченков.
Он также занимал должность заместителя начальника ГУФСИН России
по Пермскому краю
, следует из данных на сайте ведомства.