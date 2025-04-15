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Колледж в Бурятии отправил гуманитарную помощь участникам СВО - РИА Новости, 15.04.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
07:46 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/buryatiya-2011286074.html
Колледж в Бурятии отправил гуманитарную помощь участникам СВО
Колледж в Бурятии отправил гуманитарную помощь участникам СВО - РИА Новости, 15.04.2025
Колледж в Бурятии отправил гуманитарную помощь участникам СВО
Сотрудники и учащиеся Байкальского колледжа недропользования в Бурятии отправили участникам спецоперации автомобиль УАЗ и гуманитарную помощь, сообщила... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:46:00+03:00
2025-04-15T07:46:00+03:00
надежные люди
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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УЛАН-УДЭ, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники и учащиеся Байкальского колледжа недропользования в Бурятии отправили участникам спецоперации автомобиль УАЗ и гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба министерства образования республики. "Байкальский колледж недропользования осуществил передачу автомобиля УАЗ и гуманитарной помощи представителям 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады. Это событие стало важным шагом в поддержке наших военнослужащих и в деле патриотического воспитания, являющегося приоритетом национального проекта "Молодёжь и дети", - говорится в сообщении. По словам директора колледжа Бимбы Хасаранова, колледж передает не просто технику, а символ единства граждан и армии. "Каждая коробка с гуманитарной помощью - это наше спасибо за труд и отвагу наших воинов", - приводятся в сообщении его слова.
https://ria.ru/20250414/svo-2011200343.html
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ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Колледж в Бурятии отправил гуманитарную помощь участникам СВО

Колледж в Бурятии отправил автомобиль и гуманитарную помощь участникам СВО

© Образование БурятииВ Бурятии колледж передал передал автомобиль и гуманитарную помощь танкистам
В Бурятии колледж передал передал автомобиль и гуманитарную помощь танкистам - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Образование Бурятии
В Бурятии колледж передал передал автомобиль и гуманитарную помощь танкистам. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники и учащиеся Байкальского колледжа недропользования в Бурятии отправили участникам спецоперации автомобиль УАЗ и гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба министерства образования республики.
"Байкальский колледж недропользования осуществил передачу автомобиля УАЗ и гуманитарной помощи представителям 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады. Это событие стало важным шагом в поддержке наших военнослужащих и в деле патриотического воспитания, являющегося приоритетом национального проекта "Молодёжь и дети", - говорится в сообщении.
По словам директора колледжа Бимбы Хасаранова, колледж передает не просто технику, а символ единства граждан и армии.
"Каждая коробка с гуманитарной помощью - это наше спасибо за труд и отвагу наших воинов", - приводятся в сообщении его слова.
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