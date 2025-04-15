https://ria.ru/20250415/buryatiya-2011286074.html

Колледж в Бурятии отправил гуманитарную помощь участникам СВО

Колледж в Бурятии отправил гуманитарную помощь участникам СВО - РИА Новости, 15.04.2025

Колледж в Бурятии отправил гуманитарную помощь участникам СВО

Сотрудники и учащиеся Байкальского колледжа недропользования в Бурятии отправили участникам спецоперации автомобиль УАЗ и гуманитарную помощь, сообщила... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T07:46:00+03:00

2025-04-15T07:46:00+03:00

2025-04-15T07:46:00+03:00

надежные люди

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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УЛАН-УДЭ, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники и учащиеся Байкальского колледжа недропользования в Бурятии отправили участникам спецоперации автомобиль УАЗ и гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба министерства образования республики. "Байкальский колледж недропользования осуществил передачу автомобиля УАЗ и гуманитарной помощи представителям 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады. Это событие стало важным шагом в поддержке наших военнослужащих и в деле патриотического воспитания, являющегося приоритетом национального проекта "Молодёжь и дети", - говорится в сообщении. По словам директора колледжа Бимбы Хасаранова, колледж передает не просто технику, а символ единства граждан и армии. "Каждая коробка с гуманитарной помощью - это наше спасибо за труд и отвагу наших воинов", - приводятся в сообщении его слова.

https://ria.ru/20250414/svo-2011200343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ульяновский автомобильный завод (уаз)