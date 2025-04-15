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Работа по поддержке региональных брендов будет продолжена в Подмосковье - РИА Новости, 15.04.2025
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Твой бизнес
 
17:32 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/brendy-2011409217.html
Работа по поддержке региональных брендов будет продолжена в Подмосковье
Работа по поддержке региональных брендов будет продолжена в Подмосковье - РИА Новости, 15.04.2025
Работа по поддержке региональных брендов будет продолжена в Подмосковье
Работа по поддержке региональных производителей, малых технологических компаний (МТК) и креативных индустрий будет продолжена в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:32:00+03:00
2025-04-15T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Работа по поддержке региональных производителей, малых технологических компаний (МТК) и креативных индустрий будет продолжена в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В этом году подмосковный Мининвест продолжит поддержку локального бизнеса: у нас уже работает программа “100% Подмосковье”, которая позволяет региональным производителям представить свою продукцию на витрине инвестиционного портала Московской области и на региональной витрине на маркетплейсах. Эта работа будет продолжена", – сказал на V Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Кирилл Жигарев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что также дополнительные преференции при получении мер поддержки будут действовать для МТК и креативных индустрий, поскольку эти компании формируют имидж региона и развивают отечественное производство. Жигарев отметил, что среди мер поддержки, которые смогут получить компании МСП, есть субсидии и льготные займы, программы модернизации производства, получение разрешительной документации, регистрация товарных знаков и патентов, создание сайтов и видеороликов, выставки. Узнать о поддержке бизнеса в Подмосковье можно на инвестпортале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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поддержка бизнеса , твой бизнес – новости, московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье)
Работа по поддержке региональных брендов будет продолжена в Подмосковье

В Подмосковье продолжат поддерживать региональные бренды и креативные индустрии

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗдание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Здание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Здание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Работа по поддержке региональных производителей, малых технологических компаний (МТК) и креативных индустрий будет продолжена в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В этом году подмосковный Мининвест продолжит поддержку локального бизнеса: у нас уже работает программа “100% Подмосковье”, которая позволяет региональным производителям представить свою продукцию на витрине инвестиционного портала Московской области и на региональной витрине на маркетплейсах. Эта работа будет продолжена", – сказал на V Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Кирилл Жигарев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что также дополнительные преференции при получении мер поддержки будут действовать для МТК и креативных индустрий, поскольку эти компании формируют имидж региона и развивают отечественное производство. Жигарев отметил, что среди мер поддержки, которые смогут получить компании МСП, есть субсидии и льготные займы, программы модернизации производства, получение разрешительной документации, регистрация товарных знаков и патентов, создание сайтов и видеороликов, выставки.
Узнать о поддержке бизнеса в Подмосковье можно на инвестпортале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Твой бизнесПоддержка бизнесаТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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