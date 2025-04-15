https://ria.ru/20250415/bespilotniki-2011437766.html

Украинские БПЛА атаковали Рыльск в Курской области

Украинские БПЛА атаковали Рыльск в Курской области - РИА Новости, 15.04.2025

Украинские БПЛА атаковали Рыльск в Курской области

Украинские беспилотники осуществили сброс в городе Рыльске Курской области, произошло возгорание в нескольких частных домах, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:02:00+03:00

2025-04-15T19:02:00+03:00

2025-04-15T19:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльск

курская область

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вооруженные силы украины

россия

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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники осуществили сброс в городе Рыльске Курской области, произошло возгорание в нескольких частных домах, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Украинские нацисты продолжают наносить удары по нашей территории. Сегодня ВСУ осуществили сброс с беспилотников в городе Рыльске. В результате атаки произошло возгорание в нескольких частных домах", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пожарные расчёты работают на месте, возгорание локализовано, а угрозы рядом стоящим зданиям нет. "По предварительной информации, погибших и пострадавших, к счастью, нет! Уважаемые жители, враг не оставляет попыток атак. Прошу каждого быть крайне осторожным и соблюдать все меры безопасности!" - добавил он.

https://ria.ru/20250415/kursk-2011304187.html

https://ria.ru/20250415/voennye-2011372210.html

рыльск

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рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф