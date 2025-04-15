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Украинские БПЛА атаковали Рыльск в Курской области
Украинские БПЛА атаковали Рыльск в Курской области - РИА Новости, 15.04.2025
Украинские БПЛА атаковали Рыльск в Курской области
Украинские беспилотники осуществили сброс в городе Рыльске Курской области, произошло возгорание в нескольких частных домах, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:02:00+03:00
2025-04-15T19:02:00+03:00
2025-04-15T19:03:00+03:00
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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники осуществили сброс в городе Рыльске Курской области, произошло возгорание в нескольких частных домах, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Украинские нацисты продолжают наносить удары по нашей территории. Сегодня ВСУ осуществили сброс с беспилотников в городе Рыльске. В результате атаки произошло возгорание в нескольких частных домах", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пожарные расчёты работают на месте, возгорание локализовано, а угрозы рядом стоящим зданиям нет. "По предварительной информации, погибших и пострадавших, к счастью, нет! Уважаемые жители, враг не оставляет попыток атак. Прошу каждого быть крайне осторожным и соблюдать все меры безопасности!" - добавил он.
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рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Украинские БПЛА атаковали Рыльск в Курской области
Хинштейн: ВСУ атаковали беспилотниками Рыльск в Курской области