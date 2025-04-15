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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:43:00+03:00
2025-04-15T07:43:00+03:00
2025-04-15T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена во вторник в 05.03 мск и продлилась два часа 32 минуты. "Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА