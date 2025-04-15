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КГБ обвинил Запад в дестабилизации ситуации в Союзном государстве - РИА Новости, 15.04.2025
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18:11 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/belorussija-2011424973.html
КГБ обвинил Запад в дестабилизации ситуации в Союзном государстве
КГБ обвинил Запад в дестабилизации ситуации в Союзном государстве - РИА Новости, 15.04.2025
КГБ обвинил Запад в дестабилизации ситуации в Союзном государстве
Запад использует украинский кризис в качестве фактора для дестабилизации обстановки в Союзном государстве Белоруссии и России, при этом активно задействуются... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:11:00+03:00
2025-04-15T18:11:00+03:00
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россия
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нато
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Запад использует украинский кризис в качестве фактора для дестабилизации обстановки в Союзном государстве Белоруссии и России, при этом активно задействуются возможности западных спецслужб, говорится в пресс-релизе белорусского КГБ. Во вторник в белорусском Могилеве прошло совместное заседание коллегий КГБ Белоруссии и СВР Российской Федерации. "В ходе переговоров председателя КГБ генерал-лейтенанта (Ивана – ред.) Тертеля и директора СВР (Сергея – ред.) Нарышкина подчеркнуто, что коллективный Запад, в том числе отдельные наиболее враждебно настроенные страны НАТО и ЕС продолжают оказывать на Беларусь и Россию негативное воздействие, используют украинский кризис в качестве фактора для дестабилизации ситуации на пространстве Союзного государства", - говорится в пресс-релизе. Как указали в белорусском КГБ, при этом активно задействуется широкий арсенал возможностей западных спецслужб. "В этих условиях подчеркнута (в ходе заседания коллегии - ред.) необходимость объединения потенциалов двух ведомств для противодействия этим враждебным устремлениям", - подчеркивается в пресс-релизе. На заседании также были рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по основным направлениям разведывательной деятельности, обсуждены приоритеты совместной работы в условиях продолжающейся агрессивной политики коллективного Запада в отношении Белоруссии и России.-0-
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белоруссия, россия, могилев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, евросоюз, союзное государство, в мире
Белоруссия, Россия, Могилев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Евросоюз, Союзное государство, В мире
КГБ обвинил Запад в дестабилизации ситуации в Союзном государстве

КГБ Белоруссии: Запад использует украинский кризис для дестабилизации в СГ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудники спецназа КГБ Белоруссии
Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Запад использует украинский кризис в качестве фактора для дестабилизации обстановки в Союзном государстве Белоруссии и России, при этом активно задействуются возможности западных спецслужб, говорится в пресс-релизе белорусского КГБ.
Во вторник в белорусском Могилеве прошло совместное заседание коллегий КГБ Белоруссии и СВР Российской Федерации.
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"В ходе переговоров председателя КГБ генерал-лейтенанта (Ивана – ред.) Тертеля и директора СВР (Сергея – ред.) Нарышкина подчеркнуто, что коллективный Запад, в том числе отдельные наиболее враждебно настроенные страны НАТО и ЕС продолжают оказывать на Беларусь и Россию негативное воздействие, используют украинский кризис в качестве фактора для дестабилизации ситуации на пространстве Союзного государства", - говорится в пресс-релизе.
Как указали в белорусском КГБ, при этом активно задействуется широкий арсенал возможностей западных спецслужб.
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"В этих условиях подчеркнута (в ходе заседания коллегии - ред.) необходимость объединения потенциалов двух ведомств для противодействия этим враждебным устремлениям", - подчеркивается в пресс-релизе.
На заседании также были рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по основным направлениям разведывательной деятельности, обсуждены приоритеты совместной работы в условиях продолжающейся агрессивной политики коллективного Запада в отношении Белоруссии и России.-0-
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БелоруссияРоссияМогилевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОЕвросоюзСоюзное государствоВ мире
 
 
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