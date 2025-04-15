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Случаи отзыва лицензий у банков в 2021-2025 годах

Случаи отзыва лицензий у банков в 2021-2025 годах - РИА Новости, 15.04.2025

Случаи отзыва лицензий у банков в 2021-2025 годах

15 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ПромТрансБанк" (Общество с ограниченной ответственностью)... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:38:00+03:00

2025-04-15T09:38:00+03:00

2025-04-15T09:38:00+03:00

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202515 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ПромТрансБанк" (Общество с ограниченной ответственностью) Банк ПТБ (ООО), Уфа). Регулятор принял такое решение, руководствуясь тем, что кредитная организация являлась хронически убыточной. Банк ПТБ осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам, что на протяжении длительного времени планомерно оказывало негативное влияние на размер собственных средств. При этом проведенные собственником банка мероприятия по восстановлению финансового положения организации были недостаточными для нормализации ситуации. Дальнейшая финансовая поддержка банка со стороны собственника невозможна. Кроме того, банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленные Банком России как в ходе дистанционного надзора, так и по результатам инспекционной проверки. Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком ПТБ (ООО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По величине активов кредитная организация занимала 177-е место в банковской системе Российской Федерации.202426 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у Коммерческого банка "Гарант-Инвест" (КБ "Гарант-Инвест", Москва). По величине активов кредитная организация занимала 168 место в банковской системе РФ. Регулятор принял такое решение, руководствуясь тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Как отмечается, в ходе проведенной 25 декабря 2024 года во время внеплановой инспекционной проверки Банка России ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей КБ "Гарант-Инвест" выявлена крупная недостача. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности КБ "Гарант-Инвест" возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.15 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Банк Корпоративного Финансирования" ("Банк БКФ", Москва). По величине активов банк занимал 230-е место в банковской системе РФ. По информации регулятора, на протяжении длительного периода времени деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала. Регулятор неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков. Кроме того, Банк БКФ был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж и допускал другие многочисленные нарушения. Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком БКФ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.17 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка (Набережные Челны, Татарстан). По информации регулятора, банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. По величине активов кредитная организация занимала 218 место в банковской системе Российской Федерации.22 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества "Банк Стрела" (Москва). Как сообщил регулятор, банк специализировался на переводах между "Киви банком" и иными участниками рынка. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом и являлись высокорисковыми. По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации.28 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Гефест" (Кимры, Тверская область). Согласно сообщению регулятора, в связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес банка на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции, обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала. Кроме того, банком "Гефест" игнорировались предписания регулятора об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности. По величине активов кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе Российской Федерации.21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". Как рассказали в Банке России, "Киви банк" систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Так, организация была вовлечена в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. При этом ЦБ установил многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним.202212 августа Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "Кросна-Банк". Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и пр. По величине активов, согласно данным регулятора, она занимала 290-е место в банковской системе РФ. C 2019 года "Кросна-Банк" был устойчиво операционно убыточен.11 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "Консервативный коммерческий банк" (ККБ). В ЦБ отметили, что ККБ нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ.20211 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Спутник" (Самара) в связи с полной утратой им собственного капитала. По величине активов кредитная организация занимала 295-е место в банковской системе Российской Федерации.8 октября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Орбанк" (Москва). Регулятор пояснил, что банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физлиц. Кроме того, банк нарушал требования нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов, согласно данным ЦБ, "Орбанк" на 1 сентября занимал 289-е место в банковской системе РФ.17 сентября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Платина" (Москва) за расчеты с нелегальными казино. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Платина" на 1 сентября занимал 246-е место в банковской системе РФ.6 августа Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "КС БАНК" (Саранск, Мордовия). По величине активов кредитная организация занимала 176-е место в банковской системе Российской Федерации. "КС БАНК" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.23 июля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Руна-банк" (Москва). По величине активов кредитная организация занимала 308-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк России принял такое решение в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.25 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Актив банк" (Саранск). По величине активов кредитная организация занимала 192-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк России принял такое решение в связи с тем, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения и пр.9 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка энергетического машиностроения (Энергомашбанк) (ПАО "Энергомашбанк", Санкт-Петербург). По величине активов кредитная организация занимала 145-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк России принял такое решение в связи с тем, что Энергомашбанк полностью утратил собственные средства (капитал), реализовывал высоко-рисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты Банка России и предписания Банка России.4 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Банк "Резервные финансы и инвестиции" (АО "РФИ Банк", Москва). По величине активов кредитная организация занимала 328-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк России принял такое решение в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.28 мая Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Заубер Банк" (Санкт-Петербург). По величине активов кредитная организация занимала 227-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк России принял такое решение в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.28 мая Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Коммерческого Банка "ИРС" (Москва). По величине активов кредитная организация занимала 317-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.23 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пермского Профессионального инвестиционного банка. ЦБ принял такое решение, поскольку банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Также кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. Банк на 1 апреля по величине активов занимал 315-е место в банковской системе России.16 апреля ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Интерпромбанка. Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудам и совершал сделки с непрофильными активами для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, а регулятор неоднократно применял к банку меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. По величине активов, согласно данным ЦБ, Интерпромбанк на 1 апреля занимал 151-е место в банковской системе РФ.16 апреля ЦБ РФ отозвал у екатеринбургского банка "Нейва" лицензию на осуществление банковских операций. В своем релизе регулятор, помимо достаточно частой причины отзыва лицензий – неоднократного нарушения антиотмывочного законодательства, – указал, что банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. Регулятор за последний год неоднократно применял к банку меры, включая ограничение отдельных банковских операций. По данным ЦБ, банк "Нейва" занимал 188-е место в российской банковской системе по размеру активов.9 апреля ЦБ РФ отозвал у московского Нефтепромбанка лицензию на осуществление банковских операций. Как пояснял регулятор, в результате проводившейся Нефтепромбанком на протяжении 2020-2021 годов высокорискованной кредитной политики на балансе кредитной организации образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц. Указанные операции обладали признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, и ЦБ неоднократно направлял в адрес банка предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило фактическую утрату его собственных средств (капитала). По величине активов, согласно данным ЦБ, Нефтепромбанк на 1 марта занимал 201-е место в банковской системе РФ.2 апреля ЦБ РФ отозвал у МайкопБанка (Майкоп, Республика Адыгея) лицензию на осуществление банковских операций. Как пояснил регулятор, более половины кредитного портфеля МайкопБанка составляли проблемные ссуды. По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации.2 апреля ЦБ РФ отозвал у московского "Геобанка" лицензию на осуществление банковских операций. "Геобанк" использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Кроме того, кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам. По величине активов кредитная организация занимала 354-е место в банковской системе Российской Федерации.26 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Мегаполис" (Чебоксары, Чувашия). Регулятор отметил, что банк "Мегаполис" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков и на осуществление операций по купле-продаже наличной иностранной валюты физическими лицами. По величине активов кредитная организация занимала 234-е место в банковской системе РФ.19 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "ЮМК банк" (Краснодар). Банк России заявил, что "ЮМК банк" допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов кредитная организация занимала 222-е место в банковской системе РФ.12 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "Современные Стандарты Бизнеса" (Москва). Отмечалось, что деятельность банка была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. По величине активов кредитная организация занимала 352-е место в банковской системе РФ.12 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества коммерческий банк "ФорБанк" (Москва). Отмечается, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков; а также допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов кредитная организация занимала 221-е место в банковской системе Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, справки, банки