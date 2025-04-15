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Анохин: на Смоленщине необходимо построить 2,6 млн квадратных метров жилья - РИА Новости, 15.04.2025
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Смоленская область
 
20:31 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/anokhin-2011455599.html
Анохин: на Смоленщине необходимо построить 2,6 млн квадратных метров жилья
Анохин: на Смоленщине необходимо построить 2,6 млн квадратных метров жилья - РИА Новости, 15.04.2025
Анохин: на Смоленщине необходимо построить 2,6 млн квадратных метров жилья
До 2030 года в Смоленской области должны построить 2,6 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:31:00+03:00
2025-04-15T20:31:00+03:00
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василий анохин
жилье
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. До 2030 года в Смоленской области должны построить 2,6 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он напомнил, что за 2024 год в регионе построили почти 500 тысяч квадратных метров жилья, цифра на 20% превысила плановый показатель. В области впервые были реализованы крупные проекты по возведению многоквартирных домов для работников предприятий и учреждений в муниципалитетах. Сохранение темпов развития отрасли и дальнейшие планы обсудили на заседании правительства области. "До 2030 года необходимо построить 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Для этого требуется ежегодно вводить более 400 тысяч квадратных метров. Заботимся о детях-сиротах, целевиках, людях других социальных категорий. В 2025 году приобретем для них более 350 квартир", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Он отметил важность создания привлекательных условий для жизни в городах и поселках региона. Так, благодаря поддержке президента России, федерального правительства и использованию инструментов "инфраструктурного меню" в области реализуются строительные проекты в соцсфере: строятся и обновляются школы, больницы, поликлиники, дома культуры и другие учреждения. В 2024 году на капитальный ремонт 230 объектов социальной инфраструктуры было направлено почти 2 миллиарда рублей. Анохин поставил задачу сохранить набранный темп. "Строительство, благоустройство и обновление инфраструктуры создают удобные, безопасные и комфортные условия для жизни смолян и их семей. Все поставленные задачи необходимо выполнить качественно и в срок", – заявил губернатор региона.
https://ria.ru/20250414/anokhin-2011243600.html
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смоленская область, россия, василий анохин, жилье
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Жилье
Анохин: на Смоленщине необходимо построить 2,6 млн квадратных метров жилья

Анохин: На Смоленщине до 2030 г должны построить 2,6 млн "квадратов" жилья

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. До 2030 года в Смоленской области должны построить 2,6 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он напомнил, что за 2024 год в регионе построили почти 500 тысяч квадратных метров жилья, цифра на 20% превысила плановый показатель. В области впервые были реализованы крупные проекты по возведению многоквартирных домов для работников предприятий и учреждений в муниципалитетах. Сохранение темпов развития отрасли и дальнейшие планы обсудили на заседании правительства области.
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"До 2030 года необходимо построить 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Для этого требуется ежегодно вводить более 400 тысяч квадратных метров. Заботимся о детях-сиротах, целевиках, людях других социальных категорий. В 2025 году приобретем для них более 350 квартир", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Он отметил важность создания привлекательных условий для жизни в городах и поселках региона. Так, благодаря поддержке президента России, федерального правительства и использованию инструментов "инфраструктурного меню" в области реализуются строительные проекты в соцсфере: строятся и обновляются школы, больницы, поликлиники, дома культуры и другие учреждения. В 2024 году на капитальный ремонт 230 объектов социальной инфраструктуры было направлено почти 2 миллиарда рублей. Анохин поставил задачу сохранить набранный темп.
"Строительство, благоустройство и обновление инфраструктуры создают удобные, безопасные и комфортные условия для жизни смолян и их семей. Все поставленные задачи необходимо выполнить качественно и в срок", – заявил губернатор региона.
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Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий АнохинЖилье
 
 
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