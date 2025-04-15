https://ria.ru/20250415/anokhin-2011455599.html

Анохин: на Смоленщине необходимо построить 2,6 млн квадратных метров жилья

Анохин: на Смоленщине необходимо построить 2,6 млн квадратных метров жилья - РИА Новости, 15.04.2025

Анохин: на Смоленщине необходимо построить 2,6 млн квадратных метров жилья

До 2030 года в Смоленской области должны построить 2,6 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:31:00+03:00

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2025-04-15T20:31:00+03:00

смоленская область

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. До 2030 года в Смоленской области должны построить 2,6 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он напомнил, что за 2024 год в регионе построили почти 500 тысяч квадратных метров жилья, цифра на 20% превысила плановый показатель. В области впервые были реализованы крупные проекты по возведению многоквартирных домов для работников предприятий и учреждений в муниципалитетах. Сохранение темпов развития отрасли и дальнейшие планы обсудили на заседании правительства области. "До 2030 года необходимо построить 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Для этого требуется ежегодно вводить более 400 тысяч квадратных метров. Заботимся о детях-сиротах, целевиках, людях других социальных категорий. В 2025 году приобретем для них более 350 квартир", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Он отметил важность создания привлекательных условий для жизни в городах и поселках региона. Так, благодаря поддержке президента России, федерального правительства и использованию инструментов "инфраструктурного меню" в области реализуются строительные проекты в соцсфере: строятся и обновляются школы, больницы, поликлиники, дома культуры и другие учреждения. В 2024 году на капитальный ремонт 230 объектов социальной инфраструктуры было направлено почти 2 миллиарда рублей. Анохин поставил задачу сохранить набранный темп. "Строительство, благоустройство и обновление инфраструктуры создают удобные, безопасные и комфортные условия для жизни смолян и их семей. Все поставленные задачи необходимо выполнить качественно и в срок", – заявил губернатор региона.

https://ria.ru/20250414/anokhin-2011243600.html

https://ria.ru/20250414/anokhin-2011197473.html

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смоленская область, россия, василий анохин, жилье