Рейтинг@Mail.ru
Русский дом в Анкаре рассказал о проведении "Бессмертного полка" в Турции - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html
Русский дом в Анкаре рассказал о проведении "Бессмертного полка" в Турции
Русский дом в Анкаре рассказал о проведении "Бессмертного полка" в Турции - РИА Новости, 15.04.2025
Русский дом в Анкаре рассказал о проведении "Бессмертного полка" в Турции
Шествие "Бессмертного полка" состоится в Анкаре четвертого мая в традиционном формате, сообщил Русским дом в турецкой столице. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:11:00+03:00
2025-04-15T16:11:00+03:00
в мире
акция "бессмертный полк"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010451507_0:213:3260:2048_1920x0_80_0_0_667b95340c568593df817602c01dfb4a.jpg
АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в Анкаре четвертого мая в традиционном формате, сообщил Русским дом в турецкой столице. "Четвертого мая 2025 года в Анкаре состоится шествие "Бессмертный полк" в традиционном формате! Присоединяйтесь к добровольному народному движению и сохраните память о поколении Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении на Telegram-канале Русского дома. Масштабное шествие "Бессмертного полка" является одним из центральных мероприятий в рамках празднования Дня Победы с 2015 года. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250415/moskva-2011382525.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010451507_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_91c8ef50abe55358dbb5f7b729620e6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, акция "бессмертный полк"
В мире, Акция "Бессмертный полк"
Русский дом в Анкаре рассказал о проведении "Бессмертного полка" в Турции

Русский дом: шествие "Бессмертного полка" состоится в Анкаре 4 мая

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертный полк" в Москве
Шествие Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Шествие "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в Анкаре четвертого мая в традиционном формате, сообщил Русским дом в турецкой столице.
"Четвертого мая 2025 года в Анкаре состоится шествие "Бессмертный полк" в традиционном формате! Присоединяйтесь к добровольному народному движению и сохраните память о поколении Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении на Telegram-канале Русского дома.
Масштабное шествие "Бессмертного полка" является одним из центральных мероприятий в рамках празднования Дня Победы с 2015 года.
Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Вид на Тверскую улицу в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В центре Москвы начали наносить разметку для репетиций и Парада Победы
Вчера, 15:49
 
В миреАкция "Бессмертный полк"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала