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Русский дом в Анкаре рассказал о проведении "Бессмертного полка" в Турции
Русский дом в Анкаре рассказал о проведении "Бессмертного полка" в Турции - РИА Новости, 15.04.2025
Русский дом в Анкаре рассказал о проведении "Бессмертного полка" в Турции
Шествие "Бессмертного полка" состоится в Анкаре четвертого мая в традиционном формате, сообщил Русским дом в турецкой столице. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:11:00+03:00
2025-04-15T16:11:00+03:00
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в мире
акция "бессмертный полк"
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АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в Анкаре четвертого мая в традиционном формате, сообщил Русским дом в турецкой столице. "Четвертого мая 2025 года в Анкаре состоится шествие "Бессмертный полк" в традиционном формате! Присоединяйтесь к добровольному народному движению и сохраните память о поколении Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении на Telegram-канале Русского дома. Масштабное шествие "Бессмертного полка" является одним из центральных мероприятий в рамках празднования Дня Победы с 2015 года. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250415/moskva-2011382525.html
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в мире, акция "бессмертный полк"
В мире, Акция "Бессмертный полк"
Русский дом в Анкаре рассказал о проведении "Бессмертного полка" в Турции
Русский дом: шествие "Бессмертного полка" состоится в Анкаре 4 мая