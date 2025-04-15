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В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута - РИА Новости, 15.04.2025
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15:19 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/anapa-2011373335.html
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута - РИА Новости, 15.04.2025
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута
Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на двух участках побережья Анапы, речь идет о Центральном пляже Анапы и участке пляжа в районе базы отдыха... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:19:00+03:00
2025-04-15T15:19:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на двух участках побережья Анапы, речь идет о Центральном пляже Анапы и участке пляжа в районе базы отдыха "Одиссея" в селе Витязево, сообщили в оперштабе Кубани. "Пятнадцатого апреля новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках береговой линии Анапы", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о незначительных выбросах на Центральном пляже Анапы и на участке пляжа в районе базы отдыха "Одиссея" в селе Витязево. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250407/sevastopol-2009807822.html
https://ria.ru/20250407/maslo-2009753268.html
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происшествия, анапа, керченский пролив, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута

Только на двух участках пляжей Анапы выявлены повторные выбросы мазута

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на двух участках побережья Анапы, речь идет о Центральном пляже Анапы и участке пляжа в районе базы отдыха "Одиссея" в селе Витязево, сообщили в оперштабе Кубани.
«
"Пятнадцатого апреля новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках береговой линии Анапы", - говорится в сообщении.
В окрестностях Севастополя - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Севастополе скалы и пляжи очищают от мазута с помощью парогенератора
7 апреля, 14:39
Уточняется, что речь идет о незначительных выбросах на Центральном пляже Анапы и на участке пляжа в районе базы отдыха "Одиссея" в селе Витязево.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Порт города Анапа - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Эколог назвала возможную причину выбросов пальмового масла в Анапе
7 апреля, 10:23
 
ПроисшествияАнапаКерченский проливКраснодарский крайКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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