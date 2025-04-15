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В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута - РИА Новости, 15.04.2025
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута
Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на двух участках побережья Анапы, речь идет о Центральном пляже Анапы и участке пляжа в районе базы отдыха... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:19:00+03:00
2025-04-15T15:19:00+03:00
2025-04-15T15:19:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на двух участках побережья Анапы, речь идет о Центральном пляже Анапы и участке пляжа в районе базы отдыха "Одиссея" в селе Витязево, сообщили в оперштабе Кубани. "Пятнадцатого апреля новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках береговой линии Анапы", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о незначительных выбросах на Центральном пляже Анапы и на участке пляжа в районе базы отдыха "Одиссея" в селе Витязево. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250407/sevastopol-2009807822.html
https://ria.ru/20250407/maslo-2009753268.html
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происшествия, анапа, керченский пролив, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
В оперштабе Кубани рассказали о новых выбросах мазута
Только на двух участках пляжей Анапы выявлены повторные выбросы мазута