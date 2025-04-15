Более 12 миллионов человек приняли участие в акции "Ура Победе!"
Минцифры: более 12 млн человек приняли участие в акции "Ура Победе!"
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В акции "Ура Победе!" приняли участие 12,5 миллиона человек, сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.
В феврале замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева дали старт всероссийской акции "Ура Победе!".
"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция "Ура Победе!". В ней уже приняли участие 12,5 миллиона человек. С 25 февраля по 15 мая 2025 года абоненты по всей стране могут позвонить на бесплатный короткий номер 1945. Далее с помощью интерактивного голосового меню выбрать интересующий раздел", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках акции можно прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном, установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций: "Тёмная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа". Можно также получить ссылку для бесплатной загрузки этих песен на телефон и установить их в качестве мелодии звонка. Акция предоставляет возможность получить ссылку для загрузки логотипа 80-летия Победы.
"Акция проводится операторами мобильной связи при поддержке Минцифры России. Все сервисы – бесплатные", - дополняется в сообщении.
Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020-м, в год 75-летия Победы, в ней приняли участие более 21 миллиона россиян.