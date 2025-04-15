https://ria.ru/20250415/aktsiya-2011777724.html

Более 12 миллионов человек приняли участие в акции "Ура Победе!"

Более 12 миллионов человек приняли участие в акции "Ура Победе!" - РИА Новости, 17.04.2025

Более 12 миллионов человек приняли участие в акции "Ура Победе!"

В акции "Ура Победе!" приняли участие 12,5 миллиона человек, сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-15T17:50:00+03:00

2025-04-15T17:50:00+03:00

2025-04-17T12:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

бэлла черкесова

елена малышева

юрий левитан

совинформбюро

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В акции "Ура Победе!" приняли участие 12,5 миллиона человек, сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ. В феврале замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева дали старт всероссийской акции "Ура Победе!". "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция "Ура Победе!". В ней уже приняли участие 12,5 миллиона человек. С 25 февраля по 15 мая 2025 года абоненты по всей стране могут позвонить на бесплатный короткий номер 1945. Далее с помощью интерактивного голосового меню выбрать интересующий раздел", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках акции можно прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном, установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций: "Тёмная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа". Можно также получить ссылку для бесплатной загрузки этих песен на телефон и установить их в качестве мелодии звонка. Акция предоставляет возможность получить ссылку для загрузки логотипа 80-летия Победы. "Акция проводится операторами мобильной связи при поддержке Минцифры России. Все сервисы – бесплатные", - дополняется в сообщении. Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020-м, в год 75-летия Победы, в ней приняли участие более 21 миллиона россиян.

https://ria.ru/20250415/peskov-2011348492.html

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россия, бэлла черкесова, елена малышева, юрий левитан, совинформбюро, 80-летие победы в великой отечественной войне