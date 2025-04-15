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Путин обсудит с коллегами вопрос адаптации людей, переезжающих в Россию - РИА Новости, 15.04.2025
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18:13 15.04.2025 (обновлено: 18:22 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/adaptatsiya-2011425806.html
Путин обсудит с коллегами вопрос адаптации людей, переезжающих в Россию
Путин обсудит с коллегами вопрос адаптации людей, переезжающих в Россию - РИА Новости, 15.04.2025
Путин обсудит с коллегами вопрос адаптации людей, переезжающих в Россию
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с коллегами то, как упростить адаптацию людей, собирающихся переехать жить в Россию. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:13:00+03:00
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россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с коллегами то, как упростить адаптацию людей, собирающихся переехать жить в Россию."Специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом посоветоваться, как организовать эту работу для тех, кто действительно выбирает своим постоянным местом жительства Россию. Нам нужны молодые, перспективные люди, которые семьи создают и образование получают здесь или приезжают уже с образованием", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
https://ria.ru/20250415/putin-2011424075.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин обсудит с коллегами вопрос адаптации людей, переезжающих в Россию

Путин обсудит с коллегами процесс адаптации людей, желающих переехать в Россию

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с коллегами то, как упростить адаптацию людей, собирающихся переехать жить в Россию.
"Специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом посоветоваться, как организовать эту работу для тех, кто действительно выбирает своим постоянным местом жительства Россию. Нам нужны молодые, перспективные люди, которые семьи создают и образование получают здесь или приезжают уже с образованием", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
России нужны молодые и перспективные люди, заявил Путин
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