https://ria.ru/20250415/adaptatsiya-2011425806.html

Путин обсудит с коллегами вопрос адаптации людей, переезжающих в Россию

Путин обсудит с коллегами вопрос адаптации людей, переезжающих в Россию - РИА Новости, 15.04.2025

Путин обсудит с коллегами вопрос адаптации людей, переезжающих в Россию

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с коллегами то, как упростить адаптацию людей, собирающихся переехать жить в Россию. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:13:00+03:00

2025-04-15T18:13:00+03:00

2025-04-15T18:22:00+03:00

россия

общество

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_0:155:3048:1871_1920x0_80_0_0_62f5763c7c3a29879033a7ea6651bf8b.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с коллегами то, как упростить адаптацию людей, собирающихся переехать жить в Россию."Специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом посоветоваться, как организовать эту работу для тех, кто действительно выбирает своим постоянным местом жительства Россию. Нам нужны молодые, перспективные люди, которые семьи создают и образование получают здесь или приезжают уже с образованием", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

https://ria.ru/20250415/putin-2011424075.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, владимир путин