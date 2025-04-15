https://ria.ru/20250415/abkhaziya-2011441559.html

Гражданам Абхазии начали выдавать российские водительские удостоверения

Гражданам Абхазии начали выдавать российские водительские удостоверения - РИА Новости, 15.04.2025

Гражданам Абхазии начали выдавать российские водительские удостоверения

Россия начала выдавать российские водительские удостоверения гражданам Абхазии, имеющим гражданство РФ, по упрощенной схеме, сообщил во вторник старший... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:17:00+03:00

2025-04-15T19:17:00+03:00

2025-04-15T19:17:00+03:00

общество

абхазия

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Россия начала выдавать российские водительские удостоверения гражданам Абхазии, имеющим гражданство РФ, по упрощенной схеме, сообщил во вторник старший госинспектор безопасности дорожного движения МРЭО № 14 госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Алексей Польщиков. "Указом президента Российской Федерации от 1 апреля 2025 года № 203 установлен упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданам Республики Абхазия", - говорится в заявлении Польщикова, поступившего в РИА Новости. В сообщении поясняется, что выдача российского водительского удостоверения осуществляется бесплатно, без сдачи экзаменов и без предъявления "медицинской справки" на основании трех документов - российского паспорта или вида на жительство, абхазского паспорта и действительного абхазского водительского удостоверения. При этом абхазское водительское удостоверение не сдается, а остается на руках его владельца. Выдача российских водительских удостоверений будет осуществляться непосредственно в Абхазии на базе управления ГАИ в Сухуме, где открыто временное подразделение, в котором прием граждан осуществляют сотрудники госавтоинспекции МВД России. На территории Российской Федерации граждане Республики Абхазия также могут получить российские водительские удостоверения в упрощенном порядке в экзаменационных подразделениях госавтоинспекции МВД России в столицах всех российских регионов. Для удобства и экономии времени получателей услуги бланк заявления размещен на официальном сайте госавтоинспекция.рф в разделе "Участникам дорожного движения" (подраздел "Экзаменационная работа").

https://ria.ru/20250415/bilety-2011350782.html

https://ria.ru/20250410/abkhaziya-2010561528.html

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общество, абхазия, сухум, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, россия