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Рейсы в Абхазию начнутся во второй половине мая - РИА Новости, 15.04.2025
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11:22 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/abkhaziya-2011320627.html
Рейсы в Абхазию начнутся во второй половине мая
Рейсы в Абхазию начнутся во второй половине мая - РИА Новости, 15.04.2025
Рейсы в Абхазию начнутся во второй половине мая
Авиакомпания Ifly ("Айфлай") начнет полеты в Сухум (Абхазия) во второй половине мая, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:22:00+03:00
2025-04-15T11:22:00+03:00
сухум
абхазия
россия
сергей кириенко
ifly
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Авиакомпания Ifly ("Айфлай") начнет полеты в Сухум (Абхазия) во второй половине мая, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Ранее Росавиация выдала допуск авиакомпаниям "Айфлай" и "НордСтар" на полеты в Сухум. "После завершения подготовительного этапа будет понятна конкретная дата начала полетов. Думаю, что полеты начнутся во второй половине мая", - сказал представитель Ifly. Как отмечается, сейчас идет технический этап подготовки к выполнению регулярных полетов. Изучается техническая возможность аэропорта к приему и обслуживанию воздушных судов Airbus А330. Для обслуживания таких самолетов требуется сертифицированный персонал, необходимое количество техники и оборудования для наземного обслуживания ВС. "Также необходимо заключить договора на обслуживание, заправку. Необходимо подготовить и утвердить расписание полетов", - добавили в авиакомпании. Ранее Минтранс России сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между РФ и Абхазией планируется возобновить в мае 2025 года. Позже первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко уточнил, что с 1 мая будет реализовано полноценное авиасообщение в аэропорту Сухума. Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля. Тогда в Абхазии совершил посадку самолет авиакомпании "ЮВТ аэро" из московского аэропорта "Внуково". Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.
https://ria.ru/20250410/abkhaziya-2010561528.html
https://ria.ru/20250408/rossija-2010002889.html
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сухум, абхазия, россия, сергей кириенко, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Сухум, Абхазия, Россия, Сергей Кириенко, iFly, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Рейсы в Абхазию начнутся во второй половине мая

Авиакомпания Ifly начнет полеты в Сухум во второй половине мая

© Flickr / caribbСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Flickr / caribb
Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Авиакомпания Ifly ("Айфлай") начнет полеты в Сухум (Абхазия) во второй половине мая, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Ранее Росавиация выдала допуск авиакомпаниям "Айфлай" и "НордСтар" на полеты в Сухум.
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"После завершения подготовительного этапа будет понятна конкретная дата начала полетов. Думаю, что полеты начнутся во второй половине мая", - сказал представитель Ifly.
Как отмечается, сейчас идет технический этап подготовки к выполнению регулярных полетов. Изучается техническая возможность аэропорта к приему и обслуживанию воздушных судов Airbus А330. Для обслуживания таких самолетов требуется сертифицированный персонал, необходимое количество техники и оборудования для наземного обслуживания ВС.
"Также необходимо заключить договора на обслуживание, заправку. Необходимо подготовить и утвердить расписание полетов", - добавили в авиакомпании.
Ранее Минтранс России сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между РФ и Абхазией планируется возобновить в мае 2025 года. Позже первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко уточнил, что с 1 мая будет реализовано полноценное авиасообщение в аэропорту Сухума.
Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля. Тогда в Абхазии совершил посадку самолет авиакомпании "ЮВТ аэро" из московского аэропорта "Внуково".
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.
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