Рейсы в Абхазию начнутся во второй половине мая
Авиакомпания Ifly начнет полеты в Сухум во второй половине мая
Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Авиакомпания Ifly ("Айфлай") начнет полеты в Сухум (Абхазия) во второй половине мая, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Ранее Росавиация выдала допуск авиакомпаниям "Айфлай" и "НордСтар" на полеты в Сухум.
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"После завершения подготовительного этапа будет понятна конкретная дата начала полетов. Думаю, что полеты начнутся во второй половине мая", - сказал представитель Ifly.
Как отмечается, сейчас идет технический этап подготовки к выполнению регулярных полетов. Изучается техническая возможность аэропорта к приему и обслуживанию воздушных судов Airbus А330. Для обслуживания таких самолетов требуется сертифицированный персонал, необходимое количество техники и оборудования для наземного обслуживания ВС.
"Также необходимо заключить договора на обслуживание, заправку. Необходимо подготовить и утвердить расписание полетов", - добавили в авиакомпании.
Ранее Минтранс России сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между РФ и Абхазией планируется возобновить в мае 2025 года. Позже первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко уточнил, что с 1 мая будет реализовано полноценное авиасообщение в аэропорту Сухума.
Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля. Тогда в Абхазии совершил посадку самолет авиакомпании "ЮВТ аэро" из московского аэропорта "Внуково".
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.
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