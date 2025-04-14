https://ria.ru/20250414/zhvachka-2011212317.html
В крови детей из Бурятии, которым стало плохо от жвачки, не нашли наркотики
В крови детей из Бурятии, которым стало плохо от жвачки, не нашли наркотики - РИА Новости, 14.04.2025
В крови детей из Бурятии, которым стало плохо от жвачки, не нашли наркотики
Наркотических средств в крови двоих детей в Бурятии, которым стало плохо после того, как неизвестные угостили их жвачкой, не обнаружено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:25:00+03:00
2025-04-14T18:25:00+03:00
2025-04-14T18:33:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 14 апр - РИА Новости. Наркотических средств в крови двоих детей в Бурятии, которым стало плохо после того, как неизвестные угостили их жвачкой, не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Сообщение о том, что после угощения неизвестными двое ребят почувствовали себя плохо, поступило в Мухоршибирский отдел полиции утром в понедельник. Их отправили в больницу для сдачи анализов и обследования. По данным прокуратуры, неизвестные угостили детей жвачкой. "Мальчики 6 и 5 лет были осмотрены медицинскими работниками. Предварительно, в крови наркотических веществ не обнаружено", - рассказали агентству в пресс-службе. В главке отметили, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Жевательная резинка направлена на экспертизу.
https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, республика бурятия
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Республика Бурятия
В крови детей из Бурятии, которым стало плохо от жвачки, не нашли наркотики
В Бурятии у угостившихся жвачкой от незнакомцев детей не нашли наркотики в крови