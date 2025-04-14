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Зеленский обвинил США в дефиците систем ПВО у Украины - РИА Новости, 14.04.2025
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11:38 14.04.2025 (обновлено: 12:18 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011114277.html
Зеленский обвинил США в дефиците систем ПВО у Украины
Зеленский обвинил США в дефиците систем ПВО у Украины - РИА Новости, 14.04.2025
Зеленский обвинил США в дефиците систем ПВО у Украины
Владимир Зеленский снова пожаловался, что США так и не поставили Украине дополнительные ЗРК Patriot, несмотря на ранее данные обещания, обвинил в отсутствии... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:38:00+03:00
2025-04-14T12:18:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский снова пожаловался, что США так и не поставили Украине дополнительные ЗРК Patriot, несмотря на ранее данные обещания, обвинил в отсутствии политической воли партнеров и желания "защищать Украину". Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot. Зеленский выразил недоумение по поводу невозможности достичь договорённостей о дополнительных поставках зенитно-ракетных систем Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, проведшем летом 2024 году. По его утверждениям, вопрос связан не с финансированием, поскольку Киев готов приобрести системы, однако сталкивается с отсутствием политической воли у партнёров. "Не могу понять, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают такие системы, например, Израилю", - сказал Зеленский в интервью CBS, добавив, что, если Украина и Штаты "партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину". Он подчеркнул, что Киев просит только системы ПВО, и пожаловался, что у партнеров не хватает политической воли, чтобы решить этот вопрос. По его мнению По его словам, Украина нуждается в 10 системах, чтобы закрыть некоторые города. Учитывая стоимость за единицу - 1,5 миллиарда долларов. Киев готов "найти" и заплатить необходимые 15 миллиардов на системы. По словам Зеленского, без помощи США Украина будет нести большие потери - человеческое и территориальные. В качестве второго варианта Зеленский рассматривает получение лицензий на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов к ним. В странах Европы и Азии, не вовлечённых в активные боевые действия, как утверждает Зеленский, уже развёрнуты аналогичные американские комплексы. По его мнению, логичным шагом могло бы стать временное использование этих систем ВСУ через аренду. После этого интервью Зеленского президент США Дональд Трамп потребовал лишить CBS лицензии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2010974098.html
https://ria.ru/20250414/boepripasy-2011081158.html
https://ria.ru/20250413/ukraina-2010908744.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский обвинил США в дефиците систем ПВО у Украины

Зеленский пожаловался, что США не поставили Украине дополнительные ЗРК Patriot

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский снова пожаловался, что США так и не поставили Украине дополнительные ЗРК Patriot, несмотря на ранее данные обещания, обвинил в отсутствии политической воли партнеров и желания "защищать Украину".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"Я умоляю": в США обратились к Зеленскому с радикальным призывом по Украине
Вчера, 10:27
Зеленский выразил недоумение по поводу невозможности достичь договорённостей о дополнительных поставках зенитно-ракетных систем Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, проведшем летом 2024 году. По его утверждениям, вопрос связан не с финансированием, поскольку Киев готов приобрести системы, однако сталкивается с отсутствием политической воли у партнёров.
"Не могу понять, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают такие системы, например, Израилю", - сказал Зеленский в интервью CBS, добавив, что, если Украина и Штаты "партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину".
Он подчеркнул, что Киев просит только системы ПВО, и пожаловался, что у партнеров не хватает политической воли, чтобы решить этот вопрос. По его мнению По его словам, Украина нуждается в 10 системах, чтобы закрыть некоторые города. Учитывая стоимость за единицу - 1,5 миллиарда долларов. Киев готов "найти" и заплатить необходимые 15 миллиардов на системы. По словам Зеленского, без помощи США Украина будет нести большие потери - человеческое и территориальные.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Глава дипломатии ЕС рассказала о поставках боеприпасов Украине
08:56
В качестве второго варианта Зеленский рассматривает получение лицензий на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов к ним. В странах Европы и Азии, не вовлечённых в активные боевые действия, как утверждает Зеленский, уже развёрнуты аналогичные американские комплексы. По его мнению, логичным шагом могло бы стать временное использование этих систем ВСУ через аренду.
После этого интервью Зеленского президент США Дональд Трамп потребовал лишить CBS лицензии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"План Келлога": в США для Украины больше не осталось "хороших полицейских"
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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