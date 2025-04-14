https://ria.ru/20250414/zauers-2011184248.html

Дмитрий Зауэрс провел встречу с Андреем Травниковым в офисе Газпромбанка

Дмитрий Зауэрс провел встречу с Андреем Травниковым в офисе Газпромбанка - РИА Новости, 14.04.2025

Дмитрий Зауэрс провел встречу с Андреем Травниковым в офисе Газпромбанка

Рабочая встреча заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова состоялась в новом... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:03:00+03:00

2025-04-14T18:03:00+03:00

2025-04-14T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Рабочая встреча заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова состоялась в новом флагманском офисе банка в Новосибирске, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.Встреча была посвящена дальнейшему углублению сотрудничества банка и региона по ряду направлений, в том числе – в вопросах научно-технологических инициатив и реализации инновационного потенциала области."Сегодняшняя встреча позволит укрепить наше партнерство с правительством Новосибирской области по целому комплексу вопросов. Мы гордимся нашим регулярным и плодотворным взаимодействием. Так, чуть более месяца назад при участии Газпромбанка в Новосибирске состоялось открытие уникальной, крупнейшей в СФО инфекционной больницы. А сегодня мы открываем новый, современный офис банка в центре города. В рамках рабочей встречи мы уже смогли наметить дальнейшие шаги по совместной реализации стратегических проектов научно-технологического вектора. Одной из наших задач мы видим укрепление технологического лидерства страны, и развитие региональных научных проектов с этой точки зрения является якорным приоритетом", – приводит пресс-служба слова Зауэрса.Глава региона оценил как новый формат работы банка с клиентами, так и продолжающееся взаимодействие региона и Газпромбанка."Это такие знаковые проекты, как строительство инфраструктуры – транспортной, медицинской. Это постоянное участие в конкурсах на обновление общественного транспорта. Но нам интересно не только как Газпромбанк участвует и помогает развитию региона, но и как наш банк-партнер развивается сам. Поэтому сегодня с большим удовольствием я и мои коллеги приняли участие в презентации, в открытии офиса нового формата. Формат очень революционный, особенно в части обслуживания физических лиц. Это не привычные стойки, окна с операторами, а открытая домашняя обстановка", – подчеркнул Травников, его слова приводит сайт облправительства.В пресс-службе отметили, что открытие нового офиса в Новосибирске в рамках трансформации сети отделений стало продолжением укрепления присутствия Газпромбанка в регионе. Банк меняет подход к обслуживанию клиентов. Все консультации сотрудники офиса проводят в общем зале, спроектированном в формате коворкинга. Клиенты могут расположиться на удобных диванах, а сотрудники с ноутбуками проводят консультации в режиме безбарьерной среды. Большинство банковских операций – безбумажные и подтверждаются через интернет-банк и SMS. Ранее подобные отделения уже запустились в Москве и западных регионах страны.Во второй половине дня в технопарке новосибирского Академгородка состоялась встреча представителей Газпромбанка, Новосибирского государственного университета, Сибирского отделения РАН, руководства и представителей компаний-резидентов Научно-технологического парка.С приветственным словом выступил Зауэрс. На встрече прошли презентации Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка, Новосибирского государственного университета и его стратегических задач, Передовой инженерной школы НГУ "Когнитивная инженерия", института химии твердого тела и механохимии. О своих проектах и достижениях рассказали директора ряда компаний-резидентов Академгородка. В частности, обсуждались технологические проекты, которые могут встраиваться в технологические цепочки по приоритетным направлениям, например, в области биомедицины и энергетики. По итогам мероприятия состоялось обсуждение проектов, выработка решений дальнейшего развития. Представители Газпромбанка поделились обратной связью и обсудили возможные форматы сотрудничества с банком.Вечером в большом зале правительства Новосибирской области прошло мероприятие в рамках роуд-шоу Национальной премии в области будущих технологий "Вызов", соучредителем которой является Газпромбанк. С лекцией выступил лауреат премии прошлого года, доктор химических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, заведующий кафедрой электрохимии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Евгений Антипов. Он поделился результатами своих исследований в области разработки материалов для металл-ионных (натрий, калий и литий-ионных) аккумуляторов нового поколения, которые могут найти применение в разных областях экономики.Также приветственным словом выступил Зауэрс. Он рассказал о роли банка в поддержке технологического лидерства и о премии "Вызов"."Сегодня приоритетной задачей для страны является трансфер знаний в экономику. Газпромбанк ведет работу по формированию целой экосистемы трансфера знаний в технологии, сотрудничая с Минобрнауки, университетами, НТИ, Сириусом, индустриальными партнерами. За прошлый год мы создали несколько фондов на сумму около 13 млрд рублей, а также вместе с Минобрнауки перезапускаем программу “Приоритет – 2030” для большего вовлечения университетов. Также мы выступили соучредителем премии “Вызов”, которая пройдет в этом году уже в третий раз. Мы уверены - ключевую роль в технологическом лидерстве играют талантливые люди, в которых нужно верить и инвестировать. Компетенция сборки новых индустрий, на наш взгляд, сегодня становится критически важной. Мы делаем это частью стратегии Газпромбанка", – сказал Зауэрс.Планируется, что в 2025 году роуд-шоу премии пройдет еще в трех российских городах: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Саратове. Одним из участников роуд-шоу станет заведующий лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Сергей Таскаев. В 2024 году он стал лауреатом премии в номинации "Инженерное решение". Он расскажет жителям Нижнего Новгорода о своей разработке, за которую получил награду – о компактном ускорительном источнике нейтронов, который открывает новые возможности в лечении злокачественных опухолей.В банке отмечают, что ученые и инженеры Сибирского федерального округа (СФО) активно подают заявки на премию. Так, в прошлом году на премию всего было подано 594 заявки из 34 стран. При этом представители СФО подали на премию 55 заявок. Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по количеству поданных заявок, уступив только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

https://ria.ru/20250328/gaz-2007980941.html

https://ria.ru/20250410/gazprom-2010549342.html

https://ria.ru/20250219/gazprombank-2000387158.html

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москва, новосибирская область, газпромбанк, андрей травников, экономика, новосибирск