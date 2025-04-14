Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Зауэрс провел встречу с Андреем Травниковым в офисе Газпромбанка - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/zauers-2011184248.html
Дмитрий Зауэрс провел встречу с Андреем Травниковым в офисе Газпромбанка
Дмитрий Зауэрс провел встречу с Андреем Травниковым в офисе Газпромбанка - РИА Новости, 14.04.2025
Дмитрий Зауэрс провел встречу с Андреем Травниковым в офисе Газпромбанка
Рабочая встреча заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова состоялась в новом... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:03:00+03:00
2025-04-14T18:03:00+03:00
москва
новосибирская область
газпромбанк
андрей травников
экономика
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011183612_0:151:1137:791_1920x0_80_0_0_dd6345d8f0c0ef6beb7ac1968135c028.png
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Рабочая встреча заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова состоялась в новом флагманском офисе банка в Новосибирске, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.Встреча была посвящена дальнейшему углублению сотрудничества банка и региона по ряду направлений, в том числе – в вопросах научно-технологических инициатив и реализации инновационного потенциала области."Сегодняшняя встреча позволит укрепить наше партнерство с правительством Новосибирской области по целому комплексу вопросов. Мы гордимся нашим регулярным и плодотворным взаимодействием. Так, чуть более месяца назад при участии Газпромбанка в Новосибирске состоялось открытие уникальной, крупнейшей в СФО инфекционной больницы. А сегодня мы открываем новый, современный офис банка в центре города. В рамках рабочей встречи мы уже смогли наметить дальнейшие шаги по совместной реализации стратегических проектов научно-технологического вектора. Одной из наших задач мы видим укрепление технологического лидерства страны, и развитие региональных научных проектов с этой точки зрения является якорным приоритетом", – приводит пресс-служба слова Зауэрса.Глава региона оценил как новый формат работы банка с клиентами, так и продолжающееся взаимодействие региона и Газпромбанка."Это такие знаковые проекты, как строительство инфраструктуры – транспортной, медицинской. Это постоянное участие в конкурсах на обновление общественного транспорта. Но нам интересно не только как Газпромбанк участвует и помогает развитию региона, но и как наш банк-партнер развивается сам. Поэтому сегодня с большим удовольствием я и мои коллеги приняли участие в презентации, в открытии офиса нового формата. Формат очень революционный, особенно в части обслуживания физических лиц. Это не привычные стойки, окна с операторами, а открытая домашняя обстановка", – подчеркнул Травников, его слова приводит сайт облправительства.В пресс-службе отметили, что открытие нового офиса в Новосибирске в рамках трансформации сети отделений стало продолжением укрепления присутствия Газпромбанка в регионе. Банк меняет подход к обслуживанию клиентов. Все консультации сотрудники офиса проводят в общем зале, спроектированном в формате коворкинга. Клиенты могут расположиться на удобных диванах, а сотрудники с ноутбуками проводят консультации в режиме безбарьерной среды. Большинство банковских операций – безбумажные и подтверждаются через интернет-банк и SMS. Ранее подобные отделения уже запустились в Москве и западных регионах страны.Во второй половине дня в технопарке новосибирского Академгородка состоялась встреча представителей Газпромбанка, Новосибирского государственного университета, Сибирского отделения РАН, руководства и представителей компаний-резидентов Научно-технологического парка.С приветственным словом выступил Зауэрс. На встрече прошли презентации Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка, Новосибирского государственного университета и его стратегических задач, Передовой инженерной школы НГУ "Когнитивная инженерия", института химии твердого тела и механохимии. О своих проектах и достижениях рассказали директора ряда компаний-резидентов Академгородка. В частности, обсуждались технологические проекты, которые могут встраиваться в технологические цепочки по приоритетным направлениям, например, в области биомедицины и энергетики. По итогам мероприятия состоялось обсуждение проектов, выработка решений дальнейшего развития. Представители Газпромбанка поделились обратной связью и обсудили возможные форматы сотрудничества с банком.Вечером в большом зале правительства Новосибирской области прошло мероприятие в рамках роуд-шоу Национальной премии в области будущих технологий "Вызов", соучредителем которой является Газпромбанк. С лекцией выступил лауреат премии прошлого года, доктор химических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, заведующий кафедрой электрохимии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Евгений Антипов. Он поделился результатами своих исследований в области разработки материалов для металл-ионных (натрий, калий и литий-ионных) аккумуляторов нового поколения, которые могут найти применение в разных областях экономики.Также приветственным словом выступил Зауэрс. Он рассказал о роли банка в поддержке технологического лидерства и о премии "Вызов"."Сегодня приоритетной задачей для страны является трансфер знаний в экономику. Газпромбанк ведет работу по формированию целой экосистемы трансфера знаний в технологии, сотрудничая с Минобрнауки, университетами, НТИ, Сириусом, индустриальными партнерами. За прошлый год мы создали несколько фондов на сумму около 13 млрд рублей, а также вместе с Минобрнауки перезапускаем программу “Приоритет – 2030” для большего вовлечения университетов. Также мы выступили соучредителем премии “Вызов”, которая пройдет в этом году уже в третий раз. Мы уверены - ключевую роль в технологическом лидерстве играют талантливые люди, в которых нужно верить и инвестировать. Компетенция сборки новых индустрий, на наш взгляд, сегодня становится критически важной. Мы делаем это частью стратегии Газпромбанка", – сказал Зауэрс.Планируется, что в 2025 году роуд-шоу премии пройдет еще в трех российских городах: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Саратове. Одним из участников роуд-шоу станет заведующий лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Сергей Таскаев. В 2024 году он стал лауреатом премии в номинации "Инженерное решение". Он расскажет жителям Нижнего Новгорода о своей разработке, за которую получил награду – о компактном ускорительном источнике нейтронов, который открывает новые возможности в лечении злокачественных опухолей.В банке отмечают, что ученые и инженеры Сибирского федерального округа (СФО) активно подают заявки на премию. Так, в прошлом году на премию всего было подано 594 заявки из 34 стран. При этом представители СФО подали на премию 55 заявок. Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по количеству поданных заявок, уступив только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.
https://ria.ru/20250328/gaz-2007980941.html
https://ria.ru/20250410/gazprom-2010549342.html
https://ria.ru/20250219/gazprombank-2000387158.html
москва
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011183612_0:161:1137:1014_1920x0_80_0_0_3e4953277744da3fedf54b6b8a093085.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, новосибирская область, газпромбанк, андрей травников, экономика, новосибирск
Москва, Новосибирская область, Газпромбанк, Андрей Травников, Экономика, Новосибирск
Дмитрий Зауэрс провел встречу с Андреем Травниковым в офисе Газпромбанка

Зауэрс встретился с Травниковым в новом офисе Газпромбанка в Новосибирске

© Фото : пресс-служба правительства Новосибирской областиЗаместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в офисе Газпромбанка
Заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в офисе Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Новосибирской области
Заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в офисе Газпромбанка
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Рабочая встреча заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова состоялась в новом флагманском офисе банка в Новосибирске, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Встреча была посвящена дальнейшему углублению сотрудничества банка и региона по ряду направлений, в том числе – в вопросах научно-технологических инициатив и реализации инновационного потенциала области.
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке
28 марта, 16:28
"Сегодняшняя встреча позволит укрепить наше партнерство с правительством Новосибирской области по целому комплексу вопросов. Мы гордимся нашим регулярным и плодотворным взаимодействием. Так, чуть более месяца назад при участии Газпромбанка в Новосибирске состоялось открытие уникальной, крупнейшей в СФО инфекционной больницы. А сегодня мы открываем новый, современный офис банка в центре города. В рамках рабочей встречи мы уже смогли наметить дальнейшие шаги по совместной реализации стратегических проектов научно-технологического вектора. Одной из наших задач мы видим укрепление технологического лидерства страны, и развитие региональных научных проектов с этой точки зрения является якорным приоритетом", – приводит пресс-служба слова Зауэрса.
Глава региона оценил как новый формат работы банка с клиентами, так и продолжающееся взаимодействие региона и Газпромбанка.
"Это такие знаковые проекты, как строительство инфраструктуры – транспортной, медицинской. Это постоянное участие в конкурсах на обновление общественного транспорта. Но нам интересно не только как Газпромбанк участвует и помогает развитию региона, но и как наш банк-партнер развивается сам. Поэтому сегодня с большим удовольствием я и мои коллеги приняли участие в презентации, в открытии офиса нового формата. Формат очень революционный, особенно в части обслуживания физических лиц. Это не привычные стойки, окна с операторами, а открытая домашняя обстановка", – подчеркнул Травников, его слова приводит сайт облправительства.
В пресс-службе отметили, что открытие нового офиса в Новосибирске в рамках трансформации сети отделений стало продолжением укрепления присутствия Газпромбанка в регионе. Банк меняет подход к обслуживанию клиентов. Все консультации сотрудники офиса проводят в общем зале, спроектированном в формате коворкинга. Клиенты могут расположиться на удобных диванах, а сотрудники с ноутбуками проводят консультации в режиме безбарьерной среды. Большинство банковских операций – безбумажные и подтверждаются через интернет-банк и SMS. Ранее подобные отделения уже запустились в Москве и западных регионах страны.
Во второй половине дня в технопарке новосибирского Академгородка состоялась встреча представителей Газпромбанка, Новосибирского государственного университета, Сибирского отделения РАН, руководства и представителей компаний-резидентов Научно-технологического парка.
С приветственным словом выступил Зауэрс. На встрече прошли презентации Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка, Новосибирского государственного университета и его стратегических задач, Передовой инженерной школы НГУ "Когнитивная инженерия", института химии твердого тела и механохимии. О своих проектах и достижениях рассказали директора ряда компаний-резидентов Академгородка. В частности, обсуждались технологические проекты, которые могут встраиваться в технологические цепочки по приоритетным направлениям, например, в области биомедицины и энергетики. По итогам мероприятия состоялось обсуждение проектов, выработка решений дальнейшего развития. Представители Газпромбанка поделились обратной связью и обсудили возможные форматы сотрудничества с банком.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Газпром" соберет заявки на облигации на $200 млн
10 апреля, 17:49
Вечером в большом зале правительства Новосибирской области прошло мероприятие в рамках роуд-шоу Национальной премии в области будущих технологий "Вызов", соучредителем которой является Газпромбанк. С лекцией выступил лауреат премии прошлого года, доктор химических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, заведующий кафедрой электрохимии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Евгений Антипов. Он поделился результатами своих исследований в области разработки материалов для металл-ионных (натрий, калий и литий-ионных) аккумуляторов нового поколения, которые могут найти применение в разных областях экономики.
Также приветственным словом выступил Зауэрс. Он рассказал о роли банка в поддержке технологического лидерства и о премии "Вызов".
"Сегодня приоритетной задачей для страны является трансфер знаний в экономику. Газпромбанк ведет работу по формированию целой экосистемы трансфера знаний в технологии, сотрудничая с Минобрнауки, университетами, НТИ, Сириусом, индустриальными партнерами. За прошлый год мы создали несколько фондов на сумму около 13 млрд рублей, а также вместе с Минобрнауки перезапускаем программу “Приоритет – 2030” для большего вовлечения университетов. Также мы выступили соучредителем премии “Вызов”, которая пройдет в этом году уже в третий раз. Мы уверены - ключевую роль в технологическом лидерстве играют талантливые люди, в которых нужно верить и инвестировать. Компетенция сборки новых индустрий, на наш взгляд, сегодня становится критически важной. Мы делаем это частью стратегии Газпромбанка", – сказал Зауэрс.
Планируется, что в 2025 году роуд-шоу премии пройдет еще в трех российских городах: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Саратове. Одним из участников роуд-шоу станет заведующий лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Сергей Таскаев. В 2024 году он стал лауреатом премии в номинации "Инженерное решение". Он расскажет жителям Нижнего Новгорода о своей разработке, за которую получил награду – о компактном ускорительном источнике нейтронов, который открывает новые возможности в лечении злокачественных опухолей.
В банке отмечают, что ученые и инженеры Сибирского федерального округа (СФО) активно подают заявки на премию. Так, в прошлом году на премию всего было подано 594 заявки из 34 стран. При этом представители СФО подали на премию 55 заявок. Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по количеству поданных заявок, уступив только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.
Сотрудница банка ведет прием посетителей в отделении Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Число розничных клиентов Газпромбанка за год выросло до 5,7 млн человек
19 февраля, 19:47
 
МоскваНовосибирская областьГазпромбанкАндрей ТравниковЭкономикаНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала