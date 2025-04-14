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Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 14.04.2025
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 240... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:20:00+03:00
2025-04-14T14:20:00+03:00
2025-04-14T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Боровая, Каменка Харьковской Области, Кировск, Карповка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус", а также два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 240 военных в зоне ответственности "Запада"