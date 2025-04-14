https://ria.ru/20250414/zapad-2011157639.html

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 14.04.2025

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 240... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:20:00+03:00

2025-04-14T14:20:00+03:00

2025-04-14T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Боровая, Каменка Харьковской Области, Кировск, Карповка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус", а также два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина