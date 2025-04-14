В Самарской области задержали двух россиян, завербованных Украиной
В Самарской области за диверсии задержали двух россиян, завербованных Украиной
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Самарской области задержаны двое граждан РФ, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины, сообщила ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Самарской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух агентов украинских спецслужб, граждан России Окрушко С.А., 1981 г.р., совершившего подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и закладку на предприятии двух самодельных взрывных устройств (СВУ), а также Измайловой И.О., 1989 г.р., причастной к подготовке диверсий с использованием СВУ на объектах оборонного комплекса", - говорится в сообщении.
"Установлено, что указанные лица в сентябре 2022 года были завербованы на территории Республики Молдова. В частности, Окрушко С.А., уклонявшийся от призыва по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, привлечен к сотрудничеству на основе материальной заинтересованности и получения украинского гражданства, а Измайлова И.О. - под угрозой применения насилия в отношении близких родственников, проживающих на Украине. После вербовки оба агента прошли в городе Кишиневе проверку с использованием полиграфа, после чего по заданию кураторов прибыли в город Самару для совершения диверсионно-террористических актов", - отмечает ФСБ.
Следственным подразделением УФСБ России по Самарской области против обоих возбуждены уголовные дела. В отношении Окрушко - по статьям о диверсии, государственной измене, незаконному хранению взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконному изготовлению взрывчатых веществ или взрывных устройств, прохождению обучения в целях осуществления террористической деятельности, участию в террористическом сообществе. В отношении Измайловой - по статьям о госизмене, незаконному изготовлению взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконному приобретению, передаче, хранению, перевозке, пересылке или ношению взрывчатых веществ или взрывных устройств.