https://ria.ru/20250414/vzyatka-2011079095.html

Экс-сотрудник мэрии Новосибирска получил четыре года колонии

Экс-сотрудник мэрии Новосибирска получил четыре года колонии - РИА Новости, 14.04.2025

Экс-сотрудник мэрии Новосибирска получил четыре года колонии

Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска Романа Сальникова к четырем годам... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T08:25:00+03:00

2025-04-14T08:25:00+03:00

2025-04-14T10:46:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска Романа Сальникова к четырем годам колонии за взятку, сообщают прокуратура региона и СУСК. "Судом виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5,6 миллиона рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на пять лет", - говорится в сообщении прокуратуры. Центральный районный суд признал бывшего служащего виновным по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицо через посредников взятки в виде денег за незаконные действия в крупном размере). По данным следственного управления, являясь начальником управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска, Сальников с марта по июль 2019 года получил через посредников 100 тысяч рублей в качестве части взятки от общей суммы 700 тысяч рублей. "Денежные средства были переданы за совершение заведомо незаконных действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, заключающиеся в способствовании подсудимым вынесению мэром Новосибирска постановлений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова при отсутствии законных оснований для принятия таких актов", - рассказали в СУСК. В прокуратуре уточнили, что подсудимый по предъявленному обвинению вину не признал.

https://ria.ru/20250411/sud-2010810070.html

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происшествия, новосибирск, россия