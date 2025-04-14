https://ria.ru/20250414/vsu-2011234682.html

В Курской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ

В Курской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025

В Курской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ

Трое мирных жителей погибли в Беловском районе Курской области в результате атак украинских дронов, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-14T19:52:00+03:00

2025-04-14T19:52:00+03:00

2025-04-15T03:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

беловский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Трое мирных жителей погибли в Беловском районе Курской области в результате атак украинских дронов, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.Как уточнил врио главы региона, атаке подверглись два населенных пункта Беловского района. В деревне Гирьи удар был нанесен по гражданскому автомобилю, в результате погиб мужчина 1955 года рождения. В деревне Золотаревка при атаке дрона погибли муж и жена 1956 года и1958 года рождения соответственно.Хинштейн призвал жителей воздержаться от поездок в районы приграничья, въезд в которые закрыт решением оперативного штаба по соображениям безопасности.

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011183695.html

курская область

беловский район

россия

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курская область, беловский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия