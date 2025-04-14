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В Курской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 14.04.2025 (обновлено: 03:27 15.04.2025)
https://ria.ru/20250414/vsu-2011234682.html
В Курской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ
В Курской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025
В Курской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ
Трое мирных жителей погибли в Беловском районе Курской области в результате атак украинских дронов, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-14T19:52:00+03:00
2025-04-15T03:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Трое мирных жителей погибли в Беловском районе Курской области в результате атак украинских дронов, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.Как уточнил врио главы региона, атаке подверглись два населенных пункта Беловского района. В деревне Гирьи удар был нанесен по гражданскому автомобилю, в результате погиб мужчина 1955 года рождения. В деревне Золотаревка при атаке дрона погибли муж и жена 1956 года и1958 года рождения соответственно.Хинштейн призвал жителей воздержаться от поездок в районы приграничья, въезд в которые закрыт решением оперативного штаба по соображениям безопасности.
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011183695.html
курская область
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курская область, беловский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
В Курской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ

В Беловском районе Курской области при атаке дронов погибли три мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Трое мирных жителей погибли в Беловском районе Курской области в результате атак украинских дронов, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Как уточнил врио главы региона, атаке подверглись два населенных пункта Беловского района. В деревне Гирьи удар был нанесен по гражданскому автомобилю, в результате погиб мужчина 1955 года рождения. В деревне Золотаревка при атаке дрона погибли муж и жена 1956 года и1958 года рождения соответственно.
Хинштейн призвал жителей воздержаться от поездок в районы приграничья, въезд в которые закрыт решением оперативного штаба по соображениям безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБеловский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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