https://ria.ru/20250414/vsu-2011179517.html
Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за теракты в Курской области
Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за теракты в Курской области - РИА Новости, 14.04.2025
Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за теракты в Курской области
Украинские военнослужащие Сергей Харсун и Святослав Мельник приговорены к 15 и 15,5 годам лишения свободы за террористические акты в Суджанском районе Курской... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:59:00+03:00
2025-04-14T15:59:00+03:00
2025-04-14T15:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские военнослужащие Сергей Харсун и Святослав Мельник приговорены к 15 и 15,5 годам лишения свободы за террористические акты в Суджанском районе Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Приговором суда назначено наказание: Харсун - 15 лет лишения свободы, из них первые 5 лет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима. Мельник - 15,5 лет лишения свободы, из них первые 5 лет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима", - сказала она. Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года Харсун, Мельник и другие военнослужащие 61-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на автомобиле "Козак" незаконно вторглись на территорию России. В населенных пунктах Суджа и Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области они в целях дестабилизации деятельности органов власти занимали боевые позиции в больницах и жилых домах, откуда неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Помимо этого, они угрожали применением оружия, запугивали мирных жителей и препятствовали его эвакуации. Харсун и Мельник признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области. В ходе боевых действий 25 августа их задержали военнослужащие ВС РФ.
https://ria.ru/20250409/sud-2010240947.html
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курская область, россия, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за теракты в Курской области
Два боевика ВСУ получили 15 и 15,5 года колонии за теракты в Курской области