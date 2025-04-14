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Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за теракты в Курской области - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/vsu-2011179517.html
Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за теракты в Курской области
Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за теракты в Курской области - РИА Новости, 14.04.2025
Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за теракты в Курской области
Украинские военнослужащие Сергей Харсун и Святослав Мельник приговорены к 15 и 15,5 годам лишения свободы за террористические акты в Суджанском районе Курской... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:59:00+03:00
2025-04-14T15:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские военнослужащие Сергей Харсун и Святослав Мельник приговорены к 15 и 15,5 годам лишения свободы за террористические акты в Суджанском районе Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Приговором суда назначено наказание: Харсун - 15 лет лишения свободы, из них первые 5 лет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима. Мельник - 15,5 лет лишения свободы, из них первые 5 лет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима", - сказала она. Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года Харсун, Мельник и другие военнослужащие 61-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на автомобиле "Козак" незаконно вторглись на территорию России. В населенных пунктах Суджа и Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области они в целях дестабилизации деятельности органов власти занимали боевые позиции в больницах и жилых домах, откуда неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Помимо этого, они угрожали применением оружия, запугивали мирных жителей и препятствовали его эвакуации. Харсун и Мельник признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области. В ходе боевых действий 25 августа их задержали военнослужащие ВС РФ.
https://ria.ru/20250409/sud-2010240947.html
https://ria.ru/20250325/sud-2007208709.html
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курская область, россия, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за теракты в Курской области

Два боевика ВСУ получили 15 и 15,5 года колонии за теракты в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские военнослужащие Сергей Харсун и Святослав Мельник приговорены к 15 и 15,5 годам лишения свободы за террористические акты в Суджанском районе Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Приговором суда назначено наказание: Харсун - 15 лет лишения свободы, из них первые 5 лет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима. Мельник - 15,5 лет лишения свободы, из них первые 5 лет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима", - сказала она.
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9 апреля, 14:26
Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года Харсун, Мельник и другие военнослужащие 61-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на автомобиле "Козак" незаконно вторглись на территорию России. В населенных пунктах Суджа и Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области они в целях дестабилизации деятельности органов власти занимали боевые позиции в больницах и жилых домах, откуда неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Помимо этого, они угрожали применением оружия, запугивали мирных жителей и препятствовали его эвакуации.
Харсун и Мельник признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области. В ходе боевых действий 25 августа их задержали военнослужащие ВС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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