https://ria.ru/20250414/vsu-2011179517.html

Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за теракты в Курской области

Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за теракты в Курской области - РИА Новости, 14.04.2025

Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за теракты в Курской области

Украинские военнослужащие Сергей Харсун и Святослав Мельник приговорены к 15 и 15,5 годам лишения свободы за террористические акты в Суджанском районе Курской... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:59:00+03:00

2025-04-14T15:59:00+03:00

2025-04-14T15:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские военнослужащие Сергей Харсун и Святослав Мельник приговорены к 15 и 15,5 годам лишения свободы за террористические акты в Суджанском районе Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Приговором суда назначено наказание: Харсун - 15 лет лишения свободы, из них первые 5 лет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима. Мельник - 15,5 лет лишения свободы, из них первые 5 лет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима", - сказала она. Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года Харсун, Мельник и другие военнослужащие 61-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на автомобиле "Козак" незаконно вторглись на территорию России. В населенных пунктах Суджа и Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области они в целях дестабилизации деятельности органов власти занимали боевые позиции в больницах и жилых домах, откуда неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Помимо этого, они угрожали применением оружия, запугивали мирных жителей и препятствовали его эвакуации. Харсун и Мельник признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области. В ходе боевых действий 25 августа их задержали военнослужащие ВС РФ.

https://ria.ru/20250409/sud-2010240947.html

https://ria.ru/20250325/sud-2007208709.html

курская область

россия

суджанский район

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курская область, россия, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины