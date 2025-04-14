https://ria.ru/20250414/videokamery-2011230036.html
Дополнительные видеокамеры установят на дорогах Ярославской области
Дополнительные видеокамеры установят на дорогах Ярославской области - РИА Новости, 14.04.2025
Дополнительные видеокамеры установят на дорогах Ярославской области
Дополнительные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:35:00+03:00
2025-04-14T19:35:00+03:00
2025-04-14T19:35:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Дополнительные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Дополнительные комплексы фотовидеофиксации появятся на дорогах региона. Установка уже началась, свыше 280 мест оборудовано камерами, а всего они охватят более 900 участков. В приоритете те места, где происходит больше всего нарушений и аварий. Под контроль попадут и прямые участки дорог, и перекрестки, и пешеходные переходы, и железнодорожные переезды", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, комплексы фиксируют самые распространенные виды нарушений правил дорожного движения. Умные системы распознают типы транспорта и их госномера. Данные с камер в автоматическом режиме передаются в Госавтоинспекцию. Как пояснил зампредседателя правительства Ярославской области – министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, комплексы должны быть установлены до 1 сентября 2025 года. Оборудование поможет снизить аварийность и уровень смертности в результате ДТП, а также повысить общественную безопасность и культуру вождения. "Установка комплексов фотовидеофиксации необходима для профилактики нарушений: наличие интеллектуального оборудования на дорогах дисциплинирует водителей и побуждает их строго соблюдать правила дорожного движения, – цитирует пресс-служба областного правительства директора Центра организации дорожного движения Ярославской области Кирилла Крюкова.
https://ria.ru/20250414/avtogorodok-2011218607.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Дополнительные видеокамеры установят на дорогах Ярославской области
Евраев: на дорогах Ярославской области установят дополнительные видеокамеры
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Дополнительные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Дополнительные комплексы фотовидеофиксации появятся на дорогах региона. Установка уже началась, свыше 280 мест оборудовано камерами, а всего они охватят более 900 участков. В приоритете те места, где происходит больше всего нарушений и аварий. Под контроль попадут и прямые участки дорог, и перекрестки, и пешеходные переходы, и железнодорожные переезды", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, комплексы фиксируют самые распространенные виды нарушений правил дорожного движения. Умные системы распознают типы транспорта и их госномера. Данные с камер в автоматическом режиме передаются в Госавтоинспекцию.
Как пояснил зампредседателя правительства Ярославской области – министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, комплексы должны быть установлены до 1 сентября 2025 года. Оборудование поможет снизить аварийность и уровень смертности в результате ДТП, а также повысить общественную безопасность и культуру вождения.
"Установка комплексов фотовидеофиксации необходима для профилактики нарушений: наличие интеллектуального оборудования на дорогах дисциплинирует водителей и побуждает их строго соблюдать правила дорожного движения, – цитирует пресс-служба областного правительства директора Центра организации дорожного движения Ярославской области Кирилла Крюкова.