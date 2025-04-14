https://ria.ru/20250414/videokamery-2011230036.html

Дополнительные видеокамеры установят на дорогах Ярославской области

Дополнительные видеокамеры установят на дорогах Ярославской области - РИА Новости, 14.04.2025

Дополнительные видеокамеры установят на дорогах Ярославской области

Дополнительные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:35:00+03:00

2025-04-14T19:35:00+03:00

2025-04-14T19:35:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Дополнительные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Дополнительные комплексы фотовидеофиксации появятся на дорогах региона. Установка уже началась, свыше 280 мест оборудовано камерами, а всего они охватят более 900 участков. В приоритете те места, где происходит больше всего нарушений и аварий. Под контроль попадут и прямые участки дорог, и перекрестки, и пешеходные переходы, и железнодорожные переезды", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, комплексы фиксируют самые распространенные виды нарушений правил дорожного движения. Умные системы распознают типы транспорта и их госномера. Данные с камер в автоматическом режиме передаются в Госавтоинспекцию. Как пояснил зампредседателя правительства Ярославской области – министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, комплексы должны быть установлены до 1 сентября 2025 года. Оборудование поможет снизить аварийность и уровень смертности в результате ДТП, а также повысить общественную безопасность и культуру вождения. "Установка комплексов фотовидеофиксации необходима для профилактики нарушений: наличие интеллектуального оборудования на дорогах дисциплинирует водителей и побуждает их строго соблюдать правила дорожного движения, – цитирует пресс-служба областного правительства директора Центра организации дорожного движения Ярославской области Кирилла Крюкова.

https://ria.ru/20250414/avtogorodok-2011218607.html

https://ria.ru/20250410/yaroslavl-2010581683.html

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев