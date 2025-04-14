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Эксперт объяснил, почему в Венгрии проводят опрос о приеме Украины в ЕС - РИА Новости, 14.04.2025
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06:31 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/vengriya-2011073806.html
Эксперт объяснил, почему в Венгрии проводят опрос о приеме Украины в ЕС
Эксперт объяснил, почему в Венгрии проводят опрос о приеме Украины в ЕС - РИА Новости, 14.04.2025
Эксперт объяснил, почему в Венгрии проводят опрос о приеме Украины в ЕС
Опрос населения Венгрии о приеме Украины в Евросоюз даст возможность венгерскому премьер-министру Виктору Орбану наложить вето на процесс евроинтеграции Киева в РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T06:31:00+03:00
2025-04-14T06:31:00+03:00
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
евросоюз
в мире
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Опрос населения Венгрии о приеме Украины в Евросоюз даст возможность венгерскому премьер-министру Виктору Орбану наложить вето на процесс евроинтеграции Киева в Брюсселе, если большинство граждан страны проголосуют против, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле. В понедельник в Венгрии начинается всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты будут рассылать по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?", на который можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса 20 июня его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. "Правительство Венгрии всегда уделяло пристальное внимание пожеланиям народа, поэтому проводило общенациональные консультации, и в зависимости от их результатов выстраивало политику. Более демократично делать невозможно. Если подавляющее большинство венгров скажет "нет", то Венгрия наложит вето на вступление Украины в ЕС. Если опрос покажет, что воля и интересы венгров в том, чтобы Украина не была членом ЕС, то Орбан в Брюсселе скажет, что по этой причине накладывает вето. То есть это дает правительству Венгрии очень широкие полномочия", - сказал Шпетле. Эксперт предположил, что большинство венгров в ходе опроса действительно проголосуют против вступления Украины в ЕС, поскольку понимают, что "тогда деньги венгерских налогоплательщиков будут потрачены не на развитие страны, а на Украину". "Страна может вступить в Евросоюз только в том случае, если она ни с кем не воюет, там нет гражданской войны, у нее достаточный ВВП, а ее экономика стабильна. Этого нельзя сказать об Украине, поскольку Украина фактически существует только за счет международной финансовой помощи. Это очень серьезная проблема, которая противоречит европейскому праву", - отметил собеседник агентства. Шпетле также добавил, что украинские сельхозпродукты в случае появления на европейском рынке разорят венгерских фермеров, кроме того, причитающаяся им финансовая поддержка ЕС будет перенаправлена на Украину. Похожая ситуация может сложиться также на рынке строительных и ремонтных услуг, и не только в Венгрии, но и в других европейских странах, подчеркнул он. "Помимо этого, можно наблюдать, что украинская организованная преступность делает в европейских странах, например, в Германии и Польше. Там, где появляются украинцы, появляются проституция, наркотики, контрабанда оружия, торговля людьми. Вообще, украинские мафиозные группировки самые безжалостные из всех. Важно не допустить этого в Венгрии, мы безопасная страна", - сказал Шпетле. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250324/sijjarto-2006968466.html
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украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросоюз, в мире
Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Евросоюз, В мире
Эксперт объяснил, почему в Венгрии проводят опрос о приеме Украины в ЕС

Политолог Шпетле: опрос венгров позволит Орбану ветировать прием Украины в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Denes Erdos
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Опрос населения Венгрии о приеме Украины в Евросоюз даст возможность венгерскому премьер-министру Виктору Орбану наложить вето на процесс евроинтеграции Киева в Брюсселе, если большинство граждан страны проголосуют против, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле.
В понедельник в Венгрии начинается всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты будут рассылать по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?", на который можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса 20 июня его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
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"Правительство Венгрии всегда уделяло пристальное внимание пожеланиям народа, поэтому проводило общенациональные консультации, и в зависимости от их результатов выстраивало политику. Более демократично делать невозможно. Если подавляющее большинство венгров скажет "нет", то Венгрия наложит вето на вступление Украины в ЕС. Если опрос покажет, что воля и интересы венгров в том, чтобы Украина не была членом ЕС, то Орбан в Брюсселе скажет, что по этой причине накладывает вето. То есть это дает правительству Венгрии очень широкие полномочия", - сказал Шпетле.
Эксперт предположил, что большинство венгров в ходе опроса действительно проголосуют против вступления Украины в ЕС, поскольку понимают, что "тогда деньги венгерских налогоплательщиков будут потрачены не на развитие страны, а на Украину".
"Страна может вступить в Евросоюз только в том случае, если она ни с кем не воюет, там нет гражданской войны, у нее достаточный ВВП, а ее экономика стабильна. Этого нельзя сказать об Украине, поскольку Украина фактически существует только за счет международной финансовой помощи. Это очень серьезная проблема, которая противоречит европейскому праву", - отметил собеседник агентства.
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В Венгрии считают вступление Украины в ЕС невозможным
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Шпетле также добавил, что украинские сельхозпродукты в случае появления на европейском рынке разорят венгерских фермеров, кроме того, причитающаяся им финансовая поддержка ЕС будет перенаправлена на Украину. Похожая ситуация может сложиться также на рынке строительных и ремонтных услуг, и не только в Венгрии, но и в других европейских странах, подчеркнул он.
"Помимо этого, можно наблюдать, что украинская организованная преступность делает в европейских странах, например, в Германии и Польше. Там, где появляются украинцы, появляются проституция, наркотики, контрабанда оружия, торговля людьми. Вообще, украинские мафиозные группировки самые безжалостные из всех. Важно не допустить этого в Венгрии, мы безопасная страна", - сказал Шпетле.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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УкраинаВенгрияБрюссельВиктор ОрбанЕвросоюзВ мире
 
 
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