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Фонтаны на ВДНХ в Москве начали готовить к открытию сезона

Фонтаны на ВДНХ в Москве начали готовить к открытию сезона - РИА Новости, 14.04.2025

Фонтаны на ВДНХ в Москве начали готовить к открытию сезона

Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку фонтанов на территории ВДНХ в столице к открытию нового сезона, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:40:00+03:00

2025-04-14T14:40:00+03:00

2025-04-14T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку фонтанов на территории ВДНХ в столице к открытию нового сезона, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который проходит в столице, промоем после зимы и подготовим к открытию фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", "Колос" и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее. Работы выполнят бригады коммунальных служб из семи человек каждая с привлечением спецтехники", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что фонтаны на ВДНХ представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются исключительно вручную. "Позолоченные элементы и мозаики из смальты очистят мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты, гранитные поверхности промоют с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством. Для очистки верхней части фонтана "Золотой колос", высота которой составляет 16 метров, привлекаются промышленные альпинисты. Чтобы добраться до фонтана, расположенного в центре Третьего Каменского пруда, используются лодки", - добавил Бирюков. По его словам, перед запуском будет тщательно проверено техническое состояние сооружений, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование, струеобразующие элементы. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в 2018-2019 годах на ВДНХ реконструировали 14 фонтанов Центральной аллеи и фонтаны-объекты культурного наследия - "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов". Всем им вернули исторический облик и полностью обновили инженерные системы. -0-

https://ria.ru/20250414/moskva-2011130670.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков