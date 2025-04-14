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Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса - РИА Новости, 14.04.2025

Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался в возрасте 89 лет, сообщил его сын Альваро. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T03:56:00+03:00

2025-04-14T03:56:00+03:00

2025-04-14T03:56:00+03:00

лима (город)

перу

марио варгас льоса

габриэль гарсиа маркес

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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался в возрасте 89 лет, сообщил его сын Альваро. "С глубокой болью сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса скончался сегодня в Лиме в кругу своей семьи", - написал он в соцсети X. Варгас Льоса родился в 1936 году в Перу. Наряду с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсия Маркесом он считается одним из творцов "бума" латиноамериканской прозы. В 2010 году Льоса удостоился Нобелевской премии по литературе "за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения". Он также является лауреатом литературной премии "Ясная Поляна".

лима (город)

перу

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лима (город), перу, марио варгас льоса, габриэль гарсиа маркес