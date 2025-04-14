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Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса - РИА Новости, 14.04.2025
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03:56 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/vargas-losa-2011067623.html
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса - РИА Новости, 14.04.2025
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса
Известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался в возрасте 89 лет, сообщил его сын Альваро. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T03:56:00+03:00
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лима (город)
перу
марио варгас льоса
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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался в возрасте 89 лет, сообщил его сын Альваро. "С глубокой болью сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса скончался сегодня в Лиме в кругу своей семьи", - написал он в соцсети X. Варгас Льоса родился в 1936 году в Перу. Наряду с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсия Маркесом он считается одним из творцов "бума" латиноамериканской прозы. В 2010 году Льоса удостоился Нобелевской премии по литературе "за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения". Он также является лауреатом литературной премии "Ясная Поляна".
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лима (город), перу, марио варгас льоса, габриэль гарсиа маркес
Лима (город), Перу, Марио Варгас Льоса, Габриэль Гарсиа Маркес
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Лауреат Нобелевской премии по литературе Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет

© AP Photo / Manu FernandezМарио Варгас Льоса
Марио Варгас Льоса - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
Марио Варгас Льоса. Архивное фото
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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался в возрасте 89 лет, сообщил его сын Альваро.
"С глубокой болью сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса скончался сегодня в Лиме в кругу своей семьи", - написал он в соцсети X.
Варгас Льоса родился в 1936 году в Перу. Наряду с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсия Маркесом он считается одним из творцов "бума" латиноамериканской прозы. В 2010 году Льоса удостоился Нобелевской премии по литературе "за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения". Он также является лауреатом литературной премии "Ясная Поляна".
 
Лима (город)ПеруМарио Варгас ЛьосаГабриэль Гарсиа Маркес
 
 
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