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Ульянов прокомментировал ситуацию с возможным закрытием British Steel - РИА Новости, 14.04.2025
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00:56 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/ulyanov-2011060636.html
Ульянов прокомментировал ситуацию с возможным закрытием British Steel
Ульянов прокомментировал ситуацию с возможным закрытием British Steel - РИА Новости, 14.04.2025
Ульянов прокомментировал ситуацию с возможным закрытием British Steel
Сложившаяся в Великобритании ситуация со сталелитейной компанией British Steel, которой грозило закрытие на фоне финансовых затруднений, является частным... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T00:56:00+03:00
2025-04-14T00:56:00+03:00
великобритания
европа
россия
михаил ульянов (дипломат)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сложившаяся в Великобритании ситуация со сталелитейной компанией British Steel, которой грозило закрытие на фоне финансовых затруднений, является частным проявлением деиндустриализации Европы, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "На самом деле британская ситуация - это частное проявление деиндустриализации Европы. Для преодоления этого кризиса требуется серьезное обновление не только экономической, но и геостратегической политики", - написал Ульянов в Telegram-канале. Ранее британский парламент одобрил срочный законопроект, нацеленный на продолжение работы крупнейшего завода сталелитейной компании British Steel в Великобритании. Текст законопроекта наделил министра по делам бизнеса и торговли полномочиями заставить сталелитейные компании страны принять ряд мер для продолжения работы мощностей предприятий, если власти посчитают, что это отвечает общественным интересам. Это позволит правительству использовать государственные средства, чтобы поддержать работу двух доменных печей предприятия British Steel. В марте British Steel, принадлежащая с 2020 года китайской Jingye, объявила о начале консультаций по поводу прекращения работы двух доменных печей и сокращения мощностей на заводе в Сканторпе. В компании заявили, что, несмотря на инвестиции Jingye в размере более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов для поддержания производства, ежедневные убытки предприятия достигают около 700 тысяч фунтов. Компания указала, что финансовая неустойчивость производства вызвана сложными рыночными условиями, тарифами и экологическими издержками из-за производства высокоуглеродной стали. Компания обратилась за поддержкой к властям для финансирования замены печей на электрические дуговые, однако после многомесячных переговоров стороны не пришли к соглашению.
https://ria.ru/20250413/britaniya-2010959229.html
https://ria.ru/20250327/evropa-2007592886.html
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великобритания, европа, россия, михаил ульянов (дипломат)
Великобритания, Европа, Россия, Михаил Ульянов (дипломат)
Ульянов прокомментировал ситуацию с возможным закрытием British Steel

Ульянов: ситуация с British Steel говорит о частичной деиндустриализации Европы

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сложившаяся в Великобритании ситуация со сталелитейной компанией British Steel, которой грозило закрытие на фоне финансовых затруднений, является частным проявлением деиндустриализации Европы, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"На самом деле британская ситуация - это частное проявление деиндустриализации Европы. Для преодоления этого кризиса требуется серьезное обновление не только экономической, но и геостратегической политики", - написал Ульянов в Telegram-канале.
Корабль Патрик Блэкетт XV - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
СМИ: власти Британии могут привлечь ВМС к доставке угля для British Steel
Вчера, 05:00
Ранее британский парламент одобрил срочный законопроект, нацеленный на продолжение работы крупнейшего завода сталелитейной компании British Steel в Великобритании.
Текст законопроекта наделил министра по делам бизнеса и торговли полномочиями заставить сталелитейные компании страны принять ряд мер для продолжения работы мощностей предприятий, если власти посчитают, что это отвечает общественным интересам. Это позволит правительству использовать государственные средства, чтобы поддержать работу двух доменных печей предприятия British Steel.
В марте British Steel, принадлежащая с 2020 года китайской Jingye, объявила о начале консультаций по поводу прекращения работы двух доменных печей и сокращения мощностей на заводе в Сканторпе. В компании заявили, что, несмотря на инвестиции Jingye в размере более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов для поддержания производства, ежедневные убытки предприятия достигают около 700 тысяч фунтов. Компания указала, что финансовая неустойчивость производства вызвана сложными рыночными условиями, тарифами и экологическими издержками из-за производства высокоуглеродной стали. Компания обратилась за поддержкой к властям для финансирования замены печей на электрические дуговые, однако после многомесячных переговоров стороны не пришли к соглашению.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Ульянов призвал европейцев готовиться к очередному раунду промывки мозгов
27 марта, 02:51
 
ВеликобританияЕвропаРоссияМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
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