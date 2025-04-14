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В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:08 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011247824.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.04.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:08:00+03:00
2025-04-14T21:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Около 21.00 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Киевской и Полтавской областях. Ранее ее объявили в Сумской, Харьковской и Днепропетровской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250414/sumy-2011186629.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской, Сумской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Около 21.00 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Киевской и Полтавской областях. Ранее ее объявили в Сумской, Харьковской и Днепропетровской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
На Украине сообщили о еще одном убитом военном ВСУ при ударе по Сумам
Вчера, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныКиевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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