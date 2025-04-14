https://ria.ru/20250414/ukraina-2011180148.html

"Цирк снова в сборе". На Западе сообщили Украине неприятные новости

"Цирк снова в сборе". На Западе сообщили Украине неприятные новости - РИА Новости, 14.04.2025

"Цирк снова в сборе". На Западе сообщили Украине неприятные новости

Украина продолжает терпеть поражение в конфликте с Россией, несмотря на заявления и действия Евросоюза, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:01:00+03:00

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2025-04-14T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украина продолжает терпеть поражение в конфликте с Россией, несмотря на заявления и действия Евросоюза, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Цирк снова в сборе. Больше оружия. Больше денег. Больше боевых действий. Но Украина все равно проигрывает. Теряет территории. Жизни. Это весьма показательно. Слово "мир" в ЕС стало ругательством", — написал он, комментируя заседание глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.Ранее в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны объединения уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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