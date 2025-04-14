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"Цирк снова в сборе". На Западе сообщили Украине неприятные новости - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 14.04.2025 (обновлено: 16:10 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011180148.html
"Цирк снова в сборе". На Западе сообщили Украине неприятные новости
"Цирк снова в сборе". На Западе сообщили Украине неприятные новости - РИА Новости, 14.04.2025
"Цирк снова в сборе". На Западе сообщили Украине неприятные новости
Украина продолжает терпеть поражение в конфликте с Россией, несмотря на заявления и действия Евросоюза, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 14.04.2025
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чей боуз
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украина продолжает терпеть поражение в конфликте с Россией, несмотря на заявления и действия Евросоюза, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Цирк снова в сборе. Больше оружия. Больше денег. Больше боевых действий. Но Украина все равно проигрывает. Теряет территории. Жизни. Это весьма показательно. Слово "мир" в ЕС стало ругательством", — написал он, комментируя заседание глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.Ранее в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны объединения уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250414/kiev-2011025354.html
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в мире, украина, россия, чей боуз, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чей Боуз, Евросоюз
"Цирк снова в сборе". На Западе сообщили Украине неприятные новости

Журналист Боуз: Украина проигрывает в конфликте с Россией, несмотря на потуги ЕС

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украина продолжает терпеть поражение в конфликте с Россией, несмотря на заявления и действия Евросоюза, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«
"Цирк снова в сборе. Больше оружия. Больше денег. Больше боевых действий. Но Украина все равно проигрывает. Теряет территории. Жизни. Это весьма показательно. Слово "мир" в ЕС стало ругательством", — написал он, комментируя заседание глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.
Ранее в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны объединения уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Киев бьет теперь по Соединенным Штатам
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧей БоузЕвросоюз
 
 
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